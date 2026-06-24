Les sachets de nicotine ALP de Tucker Carlson vont être commercialisés en Europe, selon son directeur général

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* Les sachets de nicotine sont le produit du tabac qui connaît la plus forte croissance

* ALP est la quatrième ou cinquième marque la plus importante aux États-Unis, selon son directeur général

* La marque sera lancée en Europe en juillet, annonce le directeur général De Plano

* ALP souhaite devenir le numéro 2 dans l'Union européenne d'ici 2030

par Emma Rumney

La marque américaine de sachets de nicotine ALP, détenue conjointement par l'animateur de talk-show conservateur américain Tucker Carlson, lancera ses ventes sur 11 marchés européens à partir de juillet, a déclaré son directeur général, Lorenzo De Plano.

ALP, détenue conjointement par Carlson et Turning Point Brands TPB.N , est la quatrième ou cinquième marque de sachets de nicotine aux États-Unis, a déclaré M. De Plano à Reuters lors d’une interview la semaine dernière.

Les sachets de nicotine constituent le produit du tabac qui connaît la croissance la plus rapide et sont de plus en plus le moteur de la croissance d’entreprises telles que Philip Morris International PM.N et British American Tobacco BATS.L , dont les produits Zyn et Velo dominent le marché américain.

Bien qu’ALP ne détienne qu’une part de marché d’environ 2 % aux États-Unis, la marque connaît une croissance rapide, a déclaré M. De Plano, ajoutant qu’elle se préparait désormais à conquérir les marchés internationaux dans le but de devenir la deuxième marque de l’Union européenne d’ici 2030.

"Nous voulons qu’ALP soit présente partout", a-t-il déclaré.

IMPLANTATION SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

Les liens d’ALP avec Carlson, une figure influente et au franc-parler de la droite américaine, très appréciée par la base électorale du président Donald Trump, ont aidé la marque à s’implanter sur le marché américain des sachets de nicotine, le plus important au monde.

La concurrence s’intensifie également en Europe, où Zyn est en pleine expansion, alors que les entreprises se livrent une bataille pour conquérir un marché régional dont Grand View Research prévoit qu’il atteindra plus de 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2031, contre près de 1,7 milliard en 2024.

ALP lancera ses ventes en ligne au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, en Suisse et en Roumanie en juillet, puis en République tchèque, en Pologne, au Portugal et en Espagne en août et septembre, et enfin en Suède et au Danemark d’ici la fin de l’année. Le lancement en magasin prendra plus de temps, celui du Royaume-Uni étant prévu pour 2027.

L’entreprise a conclu un accord avec un fabricant lituanien pour produire 20 millions d’unités en 2026 et 50 millions en 2027, et est en train de finaliser des accords avec d’autres fournisseurs, a déclaré M. De Plano.

En mai, ALP a conclu un partenariat avec l’ancien champion du monde de l’UFC Conor McGregor, dans le cadre duquel ils collaboreront à une campagne marketing visant à soutenir l’expansion internationale d’ALP.