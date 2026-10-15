Les risques politiques en Italie assombrissent les espoirs de réduction de la dette dans un contexte de turbulences sur le marché obligataire

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* Les analystes s'attendent à une hausse de la prime de risque à l'approche du scrutin italien

* L'écart entre les BTP et les Bunds se creuse en raison des inquiétudes budgétaires et politiques La fin des fonds de relance de l'UE accentue la pression en faveur de réformes structurelles

par Sara Rossi et Valentina Consiglio

Selon les analystes, les élections nationales italiennes prévues l'année prochaine jettent le doute sur les projets de Rome visant à inverser la tendance à la hausse de son énorme dette publique, et ils prévoient que l'engouement des marchés pour les obligations italiennes ces dernières années pourrait toucher à sa fin.

Le marché italien des obligations d’État, qui pèse 3 000 milliards d’euros (3 360 milliards de dollars) et figure parmi les plus importants au monde, fait l’objet d’une attention renouvelée dans un contexte de contagion liée à la forte correction subie par la dette française, alors que l’incertitude politique nationale s’accentue et que l’effet de relance des fonds de relance post-COVID de l’Union européenne s’estompe.

La Première ministre Giorgia Meloni a mené une politique budgétaire globalement prudente, mais alors que sa coalition de droite est devancée par le centre-gauche dans les sondages, elle sera sous pression pour délier les cordons de la bourse à l’approche du scrutin de l’année prochaine , selon les analystes.

"Nous nous attendons à ce que les primes de risque budgétaires continuent de s’accroître à l’approche des élections", a déclaré à Reuters Filippo Taddei, économiste européen senior chez Goldman Sachs.

L'ÉCART DE RENDEMENT ITALIEN S'ÉLARGIT

La récente faiblesse des obligations italiennes s’explique par la vague de ventes en France, où un gouvernement affaibli tente de faire adopter un budget et où une élection cruciale se profile l’année prochaine, mais l’attention se tourne également vers les complications politiques en Italie.

Le rendement des obligations à 10 ans (BTP) de la troisième économie de la zone euro a atteint 4,7% ce mois-ci et l'écart de rendement avec les Bunds, valeurs refuges – un indicateur de marché de la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette italienne – a atteint son plus haut niveau depuis près de 18 mois.

Le rendement des BTP a augmenté de plus de 100 points de base depuis le début de l’année et s’apprête à enregistrer sa plus forte hausse annuelle depuis 2022, année où une flambée de l’inflation avait entraîné une hausse des taux d’intérêt.

La banque suisse UBS a recommandé aux investisseurs de prendre des positions courtes sur les BTP, prévoyant que l'écart entre le Bund et le BTP, qui n'était que de 60 points de base en janvier, s'élargira jusqu'à 150 points de base. Il s'établit actuellement autour de 105.

Une position courte consiste à parier sur la baisse du cours d’un actif.

M. Taddei, de Goldman Sachs, a déclaré que le ratio dette/PIB de l’Italie, qui a grimpé à 136,7% en 2025, restera sur une trajectoire ascendante au moins jusqu’en 2028, et a averti que si les rendements des BTP à 10 ans restent supérieurs à 4%, la dette continuera d’augmenter dans les années à venir.

Des rendements obligataires plus élevés entraînent une hausse des coûts de service de la dette. Les dépenses d’intérêts de l’Italie ont dépassé les 100 milliards d’euros l’année dernière, tandis que les coûts moyens d’émission sont passés de 2,75% un an plus tôt à 3% en septembre, selon les données du Trésor.

LE DÉFICIT VA BAISSER, PUIS REMONTER

Le gouvernement s’est fixé pour objectif de ramener le déficit budgétaire à 2,9% du produit intérieur brut cette année, juste en dessous du plafond de 3% fixé par l’UE, avant de le voir remonter au-delà de 3% au cours des deux prochaines années afin d’augmenter les dépenses de défense et de faire face à la flambée des coûts énergétiques.

La situation n’est toutefois pas entièrement sombre. La croissance s’est mieux maintenue que prévu au cours des deux premiers trimestres et le gouvernement a revu à la hausse ce mois-ci ses prévisions de croissance pour l’ensemble de l’année 2026, les portant de 0,6% à 1%, grâce en grande partie aux milliards d’euros de fonds européens post-COVID qui ont stimulé les investissements.

Les versements de l’UE au titre de ce programme devant prendre fin d’ici décembre, Davide Oneglia, directeur macroéconomique mondial chez TS Lombard, a déclaré que le pays avait désormais besoin de réformes structurelles, et pas seulement de prudence budgétaire.

"Meloni n’a pas de grand projet pour l’économie", a-t-il déclaré lors d’une conférence organisée par TS Lombard la semaine dernière à Londres. "Se contenter de ne pas faire de vagues ne suffit pas, et sa propre stabilité politique n’est pas assurée."

L’agence de notation Moody’s, qui avait relevé il y a un an la note souveraine de l’Italie de "Baa3" à "Baa2", a exprimé des inquiétudes similaires dans un nouveau rapport publié la semaine dernière.

"Un ralentissement de la croissance, un relâchement de la discipline budgétaire ou un affaiblissement de la dynamique de réforme mettraient en péril la trajectoire prévue de réduction de la dette", a-t-elle indiqué.

(1 dollar = 0,8937 euro)