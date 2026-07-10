Les retombées à court terme de l'IA pour SpaceX semblent liées à la Terre, et non à l'espace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trois accords de calcul conclus avec des entreprises spécialisées dans l'IA pourraient générer environ 28 milliards de dollars par an

* SpaceX a consacré environ 12,7 milliards de dollars à des dépenses d'investissement dans l'IA en 2025

* Les analystes estiment que le calcul orbital n'aura un impact significatif qu'au cours de la prochaine décennie

* Les installations de Colossus fournissent environ 1 gigawatt de puissance de calcul, ce qui en fait l’un des plus grands clusters d’IA au monde

par Akash Sriram

Elon Musk a peut-être présenté un avenir où l’espace alimente l’IA, mais les analystes de Wall Street estiment que la valeur à court terme de SpaceX reste fermement ancrée sur Terre, où l’entreprise développe l’infrastructure qui sous-tend l’essor de l’IA.

Les fournisseurs d’infrastructures, en particulier les centres de données, sont en passe de figurer parmi les principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA, alors que les entreprises et les consommateurs adoptent rapidement cette technologie pour des applications allant du codage logiciel et de la robotique à des tâches quotidiennes telles que les achats et l’organisation.

SpaceX, acteur majeur de l’IA, a déjà commencé à monétiser sa puissance de calcul en concluant des accords avec des entreprises clientes, notamment Anthropic, pour ses clusters de supercalculateurs Colossus. En revanche, son projet d’IA orbitale reste une opportunité à plus long terme qui dépend de la mise en service des fusées Starship, de la baisse des coûts de lancement et des avancées technologiques.

Les documents financiers de l’entreprise analysés par Reuters et les commentaires des cabinets d’études montrent que le chiffre d’affaires généré par ses derniers contrats de puissance de calcul devrait largement dépasser celui des autres segments cette année.

« L’idée selon laquelle l'orbital va bouleverser fondamentalement les centres de données terrestres est un peu exagérée. Tout remplacement des centres de données terrestres n’est pas envisageable avant au moins dix ans », a déclaré Anthony Milovantsev, associé au sein du cabinet de conseil Altman Solon.

J.P. Morgan prévoit que SpaceX étendra sa capacité de calcul terrestre dédiée à l’IA à environ 9 gigawatts d’ici 2029, soit environ quatre fois la puissance générée par le barrage Hoover.

« Au-delà de 2029, nous prévoyons que SpaceX se tournera vers le calcul orbital pour augmenter progressivement sa capacité, tout en continuant à exploiter et à entretenir ses clusters de calcul terrestres », a indiqué la société de courtage.

LE CALCUL TERRESTRE COMMENCE À PORTER SES FRUITS

Les accords conclus par SpaceX avec Anthropic, Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) et Reflection AI pour ses installations de calcul Colossus devraient générer plus de 28 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Ce chiffre dépasse de loin le chiffre d’affaires de SpaceX lié à l’IA pour 2025, estimé à environ 3,2 milliards de dollars, et surpasse à lui seul les revenus générés respectivement par ses activités de lancement et de connectivité Starlink, selon les calculs de Reuters.

Les analystes ont toutefois souligné que ces contrats comportaient des clauses de résiliation et ne devaient pas être considérés comme une source garantie de revenus récurrents à long terme.

SpaceX a investi près de 18 milliards de dollars dans les infrastructures et le développement de l’IA en 2025, dont environ 12,7 milliards de dollars en dépenses d’investissement liées à l’IA et 5,1 milliards de dollars en recherche et développement dans ce domaine, éclipsant ainsi les dépenses consacrées à ses activités spatiales et de connectivité, selon les documents de la société analysés par Reuters.

Colossus et Colossus II fournissent ensemble environ un gigawatt de capacité de calcul pour l’IA, ce qui place SpaceX parmi les plus grands opérateurs mondiaux de calcul pour l’IA. Les analystes s’attendent à ce que cette capacité soit multipliée par plusieurs au cours des prochaines années.

Plusieurs sociétés de courtage citent également l’acquisition, pour 60 milliards de dollars, de la start-up de codage IA Cursor par SpaceX comme preuve que l’entreprise s’étend au-delà des infrastructures vers les logiciels d’entreprise, ce qui lui permet de monétiser à la fois les applications d’IA et la capacité de calcul qui les sous-tend.

L’IA ORBITALE RESTE UN PARI À LONG TERME

La plupart des sociétés de courtage qui ont commencé à couvrir SpaceX après son introduction en bourse considèrent l’IA orbitale comme une opportunité à plus long terme, tout en fondant leurs prévisions financières à court terme sur l’infrastructure d’IA terrestre.

« Nous considérons que la viabilité à long terme des centres de données orbitaux n’est pas encore prouvée et dépend fortement de jalons technologiques clés qui n’ont pas encore été pleinement franchis », ont déclaré les analystes de BofA dans une note.

Les analystes s’attendent globalement à ce que l’informatique terrestre soit le moteur de la croissance et des bénéfices de SpaceX pour le reste de la décennie, l’IA orbitale dépendant de la capacité de Starship à atteindre rapidement la réutilisabilité, à réduire les coûts de lancement et à réaliser des avancées en ingénierie satellitaire.

La plupart estiment que Starship pourrait à terme contribuer au déploiement de satellites informatiques alimentés à l’énergie solaire, susceptibles de réduire les coûts liés à l’énergie, au refroidissement et à l’espace au sol – autant de casse-tête pour les centres de données terrestres.

Selon les analystes, le débat ne porte plus sur la capacité de SpaceX à construire et à monétiser une infrastructure d’IA. Il s’agit plutôt de savoir à quelle vitesse l’entreprise parviendra à transformer cette opportunité en une activité viable au-delà de l’atmosphère terrestre.