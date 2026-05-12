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Les résultats trimestriels du constructeur italien de fusées Avio progressent de 30 %
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 19:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur italien de fusées Avio

AVI.MI a annoncé mardi que son résultat opérationnel au premier trimestre avait progressé par rapport à l'année précédente, la hausse de son chiffre d'affaires ayant compensé l'augmentation des coûts liés à ses activités aux États-Unis.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a augmenté d'environ 30 % pour atteindre 5,2 millions d'euros (5,9 millions de dollars) au premier trimestre 2026.

Le carnet de commandes s'élevait à 2,12 milliards d'euros. Les prises de commandes au cours de la période se sont élevées à environ 80 millions d'euros, a déclaré le directeur financier Roberto Carassai lors de la conférence téléphonique post-résultats.

* Le chiffre d'affaires net publié a augmenté de 19 % pour atteindre 128,5 millions d'euros, grâce aux activités de production de Vega C et à la croissance de l'activité de défense

* Le fabricant de fusées a confirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur un Ebitda compris entre 27 et 35 millions d'euros et un bénéfice net entre 8 et 13 millions d'euros

* Les prises de commandes trimestrielles provenaient principalement des activités de développement des lanceurs de la famille Vega et d'un contrat de défense avec l'armée américaine

* Le courtier Equita s'attendait à ce que ce "trimestre le plus faible de l'année" affiche une croissance modérée, en ligne avec les prévisions pour 2026

* Equita prévoit pour le premier trimestre un chiffre d'affaires net de 115 millions d'euros et un Ebitda ajusté de 4,6 millions d'euros

* Le prochain lancement de Vega C est prévu le 19 mai; il transportera le satellite scientifique de l'ESA et de la CAS, le Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE)

* Hormis le contrat avec l'armée américaine, la plupart des commandes d'Avio doivent être passées par l'Agence spatiale européenne (ESA), selon le courtier Equita.

* Des commandes de Raytheon RTX.N et Lockheed Martin

LMT.N pour la nouvelle usine américaine sont également attendues à une date ultérieure

(1 $ = 0,8524 euro)

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SPACE2
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