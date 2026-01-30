 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les résultats trimestriels de Chevron risquent d'être pénalisés par les prix du pétrole
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de jeudi sans changement de texte)

30 janvier - ** Les actions de Chevron CVX.N en hausse de 1,4% à 172,32 $ avant la publication de ses résultats trimestriels prévue avant l'ouverture des marchés vendredi

** Le chiffre d'affaires de CVX devrait chuter de ~10% à 47,1 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait s'effondrer de ~30% à 1,45 $ contre 2,06 $

** Le chiffre d'affaires de CVX a été conforme aux attentes 5 fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que le BPA ajusté a été conforme aux estimations 6 fois au cours de la même période

** Les prix du brut WTI ont chuté de ~8% au 4ème trimestre, bien qu'ils soient en hausse de ~14% depuis le début de l'année; le Brent a baissé de 9,2% au 4ème trimestre, mais est en hausse de 16,5% en 2026 ** Parmi les 28 analystes couvrant CVX, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de $175

** CVX est en hausse de 13 % depuis le début de l'année, contre 1,5 % pour l'indice Dow Industrials .DJI et 13,5 % pour l'indice énergétique S&P 500 .SPNY .

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
171,145 USD NYSE +0,72%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 071,56 Pts Index Ex +0,11%
Gaz naturel
3,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
70,10 USD Ice Europ -1,07%
Pétrole WTI
64,66 USD Ice Europ -1,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank