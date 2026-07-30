Les résultats décevants de Stellantis, constructeur de Jeep, au deuxième trimestre suscitent des doutes quant au plan de relance de Filosa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation et ajout d'informations sur les actions au 6e paragraphe, dans le graphique et dans le contexte du paragraphe 7, ainsi que du commentaire de Citi aux paragraphes 12 et 13,)

* Le résultat d'exploitation ajusté du deuxième trimestre est inférieur aux attentes

* Chiffre d'affaires du groupe en hausse de 13 %, marché nord-américain en hausse de 32 %

* Le cours de l'action a chuté de 8 % en début de séance

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par Giulio Piovaccari

Le résultat d'exploitation d'

STLA.MI de Stellantis a déçu les attentes des analystes au deuxième trimestre, entraînant une baisse du cours de l'action, les investisseurs recherchant des signes plus tangibles que le redressement du constructeur de Jeep mené par le directeur général Antonio Filosa porte ses fruits.

Le constructeur automobile a publié un résultat avant intérêts et impôts ajusté (Ebit () de 773 millions d’euros (, soit 884 millions de dollars), au deuxième trimestre, soit plus du triple du chiffre de l’année précédente, grâce à la forte progression du chiffre d’affaires en Amérique du Nord.

Ce chiffre est toutefois resté bien en deçà des 914 millions d’euros attendus par les analystes interrogés par Reuters.

M. Filosa, qui a pris les rênes de l’entreprise en juin dernier, s’est attaché à rétablir les volumes de vente et à regagner des parts de marché après une période de ralentissement prolongée, pariant que cela jetterait les bases d’un redressement plus large du constructeur automobile. Plus tôt cette année, le groupe a comptabilisé environ 22 milliards d’euros de charges , alors qu’il revoyait à la baisse ses ambitions en matière d’électrification. À 07h55 GMT, l'action Stellantis, cotée à la Bourse de Milan, reculait de 4,8 %, figurant parmi les titres les moins performants d'Europe. Elle avait chuté de 8 % à l'ouverture.

HAUSSE EN AMÉRIQUE DU NORD, STABILITÉ EN EUROPE Stellantis est le dernier constructeur automobile européen, aux côtés de Volkswagen VOWG.DE et de BMW BMWG.DE , à publier des résultats trimestriels décevants, affectés par la concurrence croissante des constructeurs chinois, des droits de douane élevés et la hausse des coûts.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 13 % en glissement annuel pour atteindre 43,48 milliards d’euros, avec une hausse de 32 % en Amérique du Nord où, selon Stellantis, le groupe a enregistré des performances supérieures à la moyenne aux États-Unis grâce au succès de modèles tels que le Jeep Grand Wagoneer et le pick-up Ram 1500.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre est toutefois resté stable en Europe, l’autre marché principal du constructeur automobile. Les analystes de Citi ont indiqué que la marge d’exploitation ajustée de Stellantis restait faible, à 1,8 % — une amélioration par rapport à l’année précédente, mais inférieure à celle du premier trimestre 2026, un résultat qu’ils ont qualifié de « déconcertant » compte tenu de la forte croissance du chiffre d’affaires d’un trimestre à l’autre.

Ils ont cité comme facteurs défavorables une forte baisse des prix en Europe, la hausse des coûts administratifs et de R&D, des effets de change défavorables et les droits de douane.

STELLANTIS CONFIRME SES PRÉVISIONS POUR L'EXERCICE La société a réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice, qui prévoient une croissance du chiffre d’affaires net à un chiffre moyen et une marge d’exploitation ajustée à un chiffre faible, ainsi que des flux de trésorerie industriels disponibles positifs attendus en 2027.

En mai , M. Filosa a dévoilé un nouveau pland’affaires à long terme , « » , axé sur une série de modèles nouveaux ou actualisés, des partenariats dans les domaines de la fabrication et de la technologie, ainsi qu’une allocation des capitaux plus rigoureuse. Stellantis a indiqué s’attendre à ce que les coûts liés aux droits de douane américains pour 2026 s’élèvent à un total compris entre 1 et 1, 2 milliard d’euros, et a averti queles résultats du second semestre seraient concentrés sur le quatrième trimestre en raison d’un arrêt de production prévu pendant l’été.

(1 dollar = 0,8744 euro)