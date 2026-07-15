Les résultats décevants de la division de technologies médicales de J&J éclipsent les résultats supérieurs aux attentes

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* Darzalex et Tremfya, moteurs de la croissance du secteur pharmaceutique

* L'activité Abiomed pénalisée par une étude britannique sur les pompes Impella

* J&J revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année

(Ajout de détails sur les prévisions concernant les interventions chirurgicales aux paragraphes 8 et 9, mise à jour du cours de l'action au paragraphe 6) par Michael Erman et Puyaan Singh

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré mercredi que sa division de dispositifs médicaux avait enregistré des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre, même si les ventes soutenues de Tremfya, destiné au traitement des maladies auto-immunes, et de Darzalex, utilisé dans le traitement du cancer, lui ont permis de dépasser les estimations de Wall Street.

La demande américaine pour ses pompes cardiaques Impella, acquises lors du rachat d’Abiomed en 2022 pour 16,6 milliards de dollars, a reculé de 2 % au cours du deuxième trimestre, après avoir progressé de 14 % au premier trimestre, a-t-elle précisé.

Le directeur financier Joseph Wolk a déclaré lors d’une interview que le chiffre d’affaires d’Abiomed avait subi un revers à la suite de la publication d’une étude britannique qui remettait en question l’utilisation des pompes Impella lors de certaines interventions coronariennes à haut risque.

M. Wolk a ajouté que J&J s'attendait à ce que cette activité renoue avec la croissance, grâce à des données supplémentaires attendues au cours du premier semestre de l'année prochaine, qui pourraient démontrer davantage l'utilité de ces pompes.

« Lorsque l’on dispose de 28 plateformes générant au moins 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires par an, nous ne dépendons pas d’un seul actif » , a déclaré M. Wolk .

L’action a reculé de 0,4 % à 252,80 dollars en début de séance.

DEMANDE GÉNÉRALE STABLE DANS LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES MÉDICALES

La société a toutefois indiqué ne pas constater de signes de ralentissement des interventions utilisant ses dispositifs médicaux, après que l'opérateur hospitalier HCA Healthcare

HCA.N a mis en garde mardi d’une une baisse du nombre d’interventions chirurgicales et d’un nombre croissant de patients se désinscrivant des régimes d’assurance liés à l’Affordable Care Act. Cela a entraîné une baisse des actions de J&J et d’autres sociétés de technologie médicale telles que Stryker SYK.N et Intuitive Surgical ISRG.O .

« Le nombre d’interventions reste stable », a déclaré Tim Schmid, vice-président exécutif de J&J , lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs. « Nous n’avons constaté aucun impact significatif de l’ACA sur le nombre d’interventions dans l’ensemble de notre portefeuille. »

Le chiffre d’affaires de la divisionde technologies médicales de J&J s’est établi à 8,93 milliards de dollars, soit un résultat inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 8,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

« Dans l'ensemble, les interventions médicales ont affiché de bons résultats, comme en témoignent la vigueur des secteurs de l'orthopédie et de l'ophtalmologie, ainsi que la stabilité de la chirurgie », a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI.

M. Kumar a ajouté que ces résultats pourraient contribuer à apaiser les inquiétudes concernant la demande globale de dispositifs médicaux.

RELÈVEMENT DES PRÉVISIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

Le chiffre d’affaires de J&J au deuxième trimestre a progressé de près de 7 % pour atteindre 25,31 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes qui s’élevait à environ 25,05 milliards de dollars.

La division pharmaceutique a contribué à la hausse du chiffre d’affaires total. Elle a généré un chiffre d’affaires trimestriel de 16,38 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 16,1 milliards de dollars.

Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 2,90 dollars, dépassant les prévisions de 2,85 dollars.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel d’environ 101,1 milliards de dollars en valeur médiane, contre 100,8 milliards précédemment. Elle a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté, le portant à 11,68 dollars en valeur médiane, contre 11,55 dollars auparavant.

Les ventes de Tremfya, son médicament contre le psoriasis et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, ont bondi de 72,5 % pour atteindre 2 milliards de dollars, bien au-dessus des estimations de 1,74 milliard de dollars. Tremfya revêt une importance croissante alors que J&J s’efforce de compenser la perte de chiffre d’affaires liée à Stelara.

Le chiffre d’affaires de Stelara, qui traite le psoriasis, la maladie de Crohn et d’autres maladies auto-immunes, a chuté de plus de 55 % pour s’établir à 740 millions de dollars au cours du trimestre.