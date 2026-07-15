Céder des usines allemandes à des concurrents chinois ? Pourquoi pas, mais en "dernier recours", selon Friedrich Merz

Des "solutions intelligentes" sont préférables à la fermeture d'usines, a estimé récemment le patron de Volkswagen.

Friedrich Merz à Berlin, en Allemagne, le 15 juillet 2026. ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Alors que le secteur automobile allemande s'enfonce dans une profonde crise, le chancelier allemand Friedrich Merz n'a pas écarté mercredi 15 juillet la possibilité que des constructeurs chinois reprennent des usines allemandes.

Interrogé à ce sujet à Berlin lors d'une conférence de presse, le dirigeant conservateur a déclaré que la décision revenait aux entreprises concernées . La question est brûlante pour le groupe Volkswagen, qui a ouvert récemment la voie à 50.000 suppressions d'emplois supplémentaires -soit 100.000 au total- et réfléchit à fermer des sites.

"J'y vois une solution de dernier recours, et non une réponse aux problèmes structurels" , a commenté le chancelier, interrogé sur les reprises éventuelles d'usine par des groupes chinois. "Mais ce n'est pas une question que la politique doit trancher, c’est une décision qui incombe aux entreprises", selon lui.

Dans une note interne, le patron du premier constructeur européen Oliver Blume a déclaré que des "solutions intelligentes" étaient préférables à la fermeture d'usines, mais a ajouté que l'avenir de quatre sites ne pouvait être garanti.

Une crise historique

L'automobile allemande est confrontée à une crise historique , entre prix de l'énergie élevés, droits de douane américains, manque d'innovation et compétition chinoise féroce notamment sur le segment électrique. Si bien que la demande pour les véhicules allemands reculent et les usines ne tournent plus qu'à un régime réduit.

Friedrich Merz a en outre critiqué la politique monétaire de Pékin, accusé de doper déloyalement ses exportations au détriment de l'Allemagne et de l'Europe.

"D'un point de vue européen [...], nous ne pouvons pas accepter durablement de nous engager dans une concurrence où nous avons en face une monnaie sous-évaluée de 25 à 30%" , a-t-il expliqué.

"Si cela n’est pas corrigé, nous en subirons toujours les conséquences négatives, via des importations très élevées, des produits subventionnés et au bout du compte via les prix" d'après Friedrich Merz.

Dans un communiqué mercredi, la fédération allemande de la construction de machines VDMA a demandé à Berlin et à Bruxelles d'agir contre les "pratiques commerciales déloyales" de la Chine.