Les résultats de Snowflake, portés par l'IA, font s'envoler le cours de l'action et soutiennent les valeurs du secteur des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les perspectives optimistes de Snowflake laissent entrevoir que l'essor de l'IA pourrait profiter aux éditeurs de logiciels

* Ces solides résultats propulsent le cours de l’action à son plus haut niveau depuis décembre 2021 et entraînent une vague de révisions à la hausse des objectifs de cours

(Ajout d'un graphique)

par Rashika Singh

L'action Snowflake SNOW.N a bondi de près de 25 % jeudi après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux produits, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans le fait que les dépenses liées à l'IA pourraient constituer un puissant moteur de croissance pour les éditeurs de logiciels.

Ces prévisions optimistes ont soutenu l'ensemble des valeurs du secteur des logiciels: ServiceNow NOW.N , Atlassian

TEAM.O , Salesforce CRM.N , Adobe ADBE.O et Intuit INTU.O ont progressé de 3,5 % à 6 %, tandis que l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.P a gagné 3 %.

Le fournisseur de plateformes de données dans le cloud a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux produits pour l'exercice 2027 , les portant de 5,84 milliards de dollars à 6,07 milliards de dollars, et a annoncé une hausse de 37 % de son chiffre d'affaires lié aux produits au deuxième trimestre. Selon son directeur général, Sridhar Ramaswamy, ses offres d'IA ont représenté «environ la moitié de l'accélération» de la croissance.

Ces résultats, qui indiquent que l’IA stimule la croissance de la plateforme principale de Snowflake et pas seulement de ses produits d’IA, soulignent les avantages plus larges que représente l’augmentation des investissements dans l’IA pour les éditeurs de logiciels.

“L’IA continue de renforcer nos atouts, créant un effet de roue libre à l’échelle de l’entreprise”, a déclaré Ramaswamy.

L’assistant de codage de Snowflake, Cortex Code, a dépassé les 9.100 comptes après avoir gagné plus de 2.000 clients au cours du trimestre, tandis que le chatbot d’entreprise CoWork a atteint les 5.800 comptes.

Un troisième trimestre consécutif de croissance accélérée, dans un contexte d’attentes élevées, “souligne à quel point l’IA est rentable et stimule la consommation au sein de la plateforme principale”, ont écrit les analystes de Morgan Stanley.

L'action Snowflake a clôturé en hausse de 23,3 % à 377,12 dollars, ajoutant environ 25 milliards de dollars à sa capitalisation boursière et atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2021. Le titre avait déjà progressé de 39 % cette année jusqu'à mercredi, contre une hausse de 12 % pour l'indice S&P 500 .SPX .

Snowflake se négocie à environ 15 fois son chiffre d’affaires prévisionnel, contre 7,4 fois pour l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector, plus large IGV.P . Le titre se négocie également à environ 121,8 fois ses bénéfices prévisionnels, bien au-dessus des 72,7 fois de son concurrent Datadog DDOG.O et des 52,1 fois de MongoDB MDB.O .

Les analystes de Jefferies ont déclaré que la valorisation élevée de Snowflake se justifiait par sa position de leader dans le domaine des logiciels de données d’entreprise dans le cloud, l’IA générant de nouvelles charges de travail et une utilisation accrue de la plateforme.

À la suite de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, au moins 34 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours, Wells Fargo ayant fixé un objectif de 525 dollars, le plus élevé du marché, selon les données compilées par LSEG.