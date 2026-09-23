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Les résultats de phase II de Tedopi sélectionnés pour une présentation
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 07:35
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La société de biotechnologie, spécialisée dans le développement de thérapies de pointe en immuno-oncologie et immuno-inflammation, a annoncé que les principaux résultats de son essai clinique de Phase II Combi-TED ont été retenus pour une présentation orale lors du Congrès 2026 de l'European Society for Medical Oncology.

L'étude clinique internationale Combi-TED évalue le vaccin thérapeutique Tedopi (OSE2101) en traitement de deuxième ligne chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique, après l'échec d'une première ligne de chimio-immunothérapie.

Les données de l'essai seront détaillées par le Pr Federico Cappuzzo, Directeur du département d'Oncologie Médicale de l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Rome, Italie) et investigateur principal de l'étude. La présentation orale aura lieu le 25 octobre 2026 dans le cadre de la session dédiée au CPNPC métastatique.

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