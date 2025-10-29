Les résultats de Meta affectés par des frais exceptionnels au T3

Meta META.O a annoncé mercredi avoir enregistré au troisième trimestre des frais exceptionnels de près de 16 milliards de dollars liés à la vaste réforme budgétaire du président américain Donald Trump.

Le titre du groupe perdait 8% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

L'entreprise s'attend désormais à ce que ses dépenses d'investissements s'établissent entre 70 milliards de dollars et 72 milliards de dollars, alors qu'elle estimait précédemment qu'elles seraient comprises entre 66 milliards de dollars et 72 milliards de dollars.

Meta continue de profiter de son importante base d'utilisateur. La plateforme publicitaire du groupe optimisée par l'intelligence artificielle (IA) permet aux annonceurs d'automatiser leurs campagnes, d'améliorer la qualités de leurs publicités vidéos, de traduire des annonces et de générer des images pour cibler différents types de clients.

Le groupe a lancé des publicités sur sa plateforme de messagerie WhatsApp et sur son réseau social Threads, faisant directement concurrence à des plateformes comme X.

Le réseau social Instagram continue quant à lui de rivaliser avec des plateformes comme TikTok ou Youtube en matière de publicités sur le marché des vidéos en format court.

Meta investit massivement dans l'intelligence artificielle (IA), de même que nombre de grands acteurs de la "tech", afin notamment de parvenir à la "superintelligence" une étape qui verrait les machines surpasser les capacités de réflexion humaines.

La stratégie d'investissement agressive de Meta dans l'IA crée une pression significative sur les coûts, bien que l'entreprise s'attende à voir, à long terme, une croissance de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires.

(Jaspreet Singh; version française Camille Raynaud)