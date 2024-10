Les résultats de Ford au 3T affectés par une charge sur l'électrique

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le constructeur automobile américain Ford a publié lundi un bénéfice net inférieur aux attentes au troisième trimestre, affecté par une provision d'un milliard de dollars liée au segment des véhicules électriques, et il a abaissé partiellement ses prévisions pour 2024.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action du géant de Détroit plongeait de 5,10%. Il avait terminé la séance de lundi en hausse de 2,71%.

Entre juillet et septembre, selon un communiqué, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 46,20 milliards de dollars contre 43,80 milliards un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet avait anticipé 45,13 milliards de dollars.

En revanche, le bénéfice net a reculé sur un an à 892 millions de dollars, contre 1,20 milliard un an plus tôt. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il ressort à 49 cents contre 39 cents un an plus tôt et un consensus de 46 cents.

Le directeur financier John Lawler a signalé, auprès de journalistes, que les pressions inflationnistes et les coûts liés aux garanties des véhicules avaient été supérieurs aux prévisions du groupe.

Ford maintient néanmoins son objectif de réduire ses coûts de deux milliards de dollars sur l'année.

En revanche, il a revu à la baisse ses ambitions en matière de bénéfice d'exploitation à données comparables pour 2024: il attend "environ 10 milliard de dollars", contre 10 à 12 milliards auparavant.

Au troisième trimestre, il s'est amélioré de 352 millions à 2,6 milliards grâce à des volumes de vente supérieurs et à un mix prix "favorable", qui ont été partiellement compensés par une pression sur les prix des véhicules électriques et par des effets de changes défavorables, a expliqué Ford dans son communiqué.

"L'industrie est en pleine métamorphose et cela nécessite une stratégie affûtée et une mise en oeuvre encore meilleure", a relevé M. Lawler.

Le chiffre d'affaires de Ford Blue (véhicules à combustion et hybrides) a progressé de 2% à 26,2 milliards malgré une baisse des ventes auprès des concessionnaires dans le monde due à l'arrêt de véhicules à combustion à faibles marges.

Ses ventes mondiales d'hybrides ont progressé de 30% sur le trimestre, et plus particulièrement de 42% pour les seuls pick-up.

Du côté de Ford Pro (utilitaires), le groupe a vu l'activité bondir de 13% à 15,7 milliards grâce à l'arrivée de nouveaux modèles et à une "demande robuste" pour les gros pickups de chantier Super Duty et pour les fourgonnettes Transit.

En revanche, Ford Model e (véhicules électriques) a généré une perte d'exploitation de 3,68 milliards de dollars, contre une perte de 1,22 milliard au troisième trimestre de 2023, du fait des "pressions sur les prix à travers l'industrie".

"Ce segment continue d'améliorer la trajectoire de ses bénéfices, parvenant à presque 1 milliard de dollars d'améliorations au niveau des coûts depuis le début de l'année", a relevé Ford.