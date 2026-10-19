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Les résultats de BAWAG ne suscitent guère l'enthousiasme
information fournie par AOF 19/10/2026 à 13:47

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(Zonebourse.com) - BAWAG recule de 2,3% à 164,6 EUR après la publication par la banque autrichienne de ses résultats du 3e trimestre 2026, marqués par un bénéfice net en hausse de 13% à 248 MEUR, mais un ROTCE (rendement des fonds propres tangibles) en retrait de 0,9 point à 26,9%.

"Les résultats sont légèrement inférieurs au consensus médian des analystes recueilli par la banque, mais légèrement supérieurs à nos propres prévisions", met en avant KBW (Keefe, Bruyette & Woods), bureau d'analyse spécialisé dans le secteur financier.

Selon ce dernier, cet écart s'explique par des revenus issus des activités principales moins élevés que prévu et par des provisions plus importantes, partiellement compensés par de meilleurs autres revenus et des charges d'exploitation plus faibles.

BAWAG revendique une progression continue de ses revenus ( 8% à 599,1 MEUR, dont 497,2 MEUR de revenus nets d'intérêt), ainsi qu'une diminution de ses dépenses opérationnelles (-10% à 180,5 MEUR) grâce à des synergies et à des gains d'efficience, ce qui lui a permis d'améliorer son ratio coûts/revenus à 29,8%.

"Parallèlement à ces solides performances opérationnelles, nos équipes poursuivent la mise en oeuvre de plusieurs initiatives, alors que nous préparons l'acquisition prévue de PTSB et la prochaine étape de notre développement en tant que banque présente en Europe et aux Etats-Unis", ajoute son CEO, Anas Abuzaakouk.

"Le ratio de fonds propres CET1 (17,1%) ressort en dessous des attentes ce trimestre. Toutefois, point important, la banque reste au-dessus du seuil de 17% nécessaire pour financer sur ses propres ressources l'acquisition de PTSB", note KBW.

"Dans l'ensemble, ces résultats ne présentent guère d'éléments susceptibles de susciter l'enthousiasme des investisseurs", juge le bureau d'études, qui réitère toutefois sa recommandation "surperformance" et son objectif de cours de 190 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 13:47:00.

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