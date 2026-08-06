Les résultats d'AppLovin inférieurs aux attentes au deuxième trimestre font chuter les valeurs du secteur des logiciels aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions des éditeurs de logiciels américains reculent en pré-ouverture après qu'AppLovin APP.O a manqué les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre

** Le chiffre d'affaires de la plateforme de marketing au deuxième trimestre, annoncé à 1,924 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 1,935 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG

** Le titre APP a reculé de 19,3 % à 336,99 dollars (XX,XX euros)

** D'autres valeurs du secteur des logiciels ont également reculé: Oracle ORCL.N a perdu 2,2 % et Salesforce CRM.N a chuté de 4,7 %

** ServiceNow NOW.N a reculé de 3,6 %, Adobe ADBE.O a perdu 3,5 % et Intuit INTU.O a baissé de 2,7 %

** L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.N a également reculé de 2,7 %