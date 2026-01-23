Les résultats annuels préliminaires de Life360 font grimper la valeur de l'entreprise

23 janvier - ** Les actions cotées en bourse du fournisseur d'applications de suivi familial Life360 LIF.O ont bondi de 28,2 % à 70,19 $

** La société annonce des résultats annuels préliminaires supérieurs aux attentes du marché

** L'action est en passe de connaître la plus forte hausse en une journée depuis ses débuts aux États-Unis en juillet 2024

** La société dit qu'elle s'attend à ce que les revenus de l'exercice 25 se situent entre 486 et 489 millions de dollars, soit environ 31%-32% de plus que l'année dernière, et plus que l'estimation des analystes de 481,65 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Les résultats préliminaires montrent que LIF comptait 95,8 millions d'utilisateurs mensuels actifs au quatrième trimestre, avec 576 000 utilisateurs supplémentaires en 2025, ce qui représente la plus forte croissance annuelle du nombre d'abonnés

** La directrice générale Lauren Antonoff déclare que les utilisateurs nouvellement acquis se convertissent en abonnements payants à un rythme record

** La société prévoit une croissance d'environ 20 % du nombre d'utilisateurs mensuels actifs en 2026

** L'action LIF a progressé de 44 % au cours de l'année écoulée, en tenant compte de l'évolution de la séance