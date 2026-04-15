Les restrictions imposées par l'Italie à l'investisseur chinois permettent à Pirelli d'accéder pleinement au marché américain, selon un ministre

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Les mesures prises par le gouvernement italien pour limiter l'influence des actionnaires chinois sur Pirelli PIRC.MI permettront au fabricant de pneus d'être compétitif sur le marché américain, a déclaré le ministre de l'Industrie Adolfo Urso, cité mercredi par l'agence de presse ANSA. Parmi les conditions fixées la semaine dernière par Rome dans le cadre des règles du pouvoir d'or conçues pour protéger l'intérêt national dans les affaires d'entreprise, le principal investisseur de Pirelli, Sinochem 600500.SS , n'a le droit de nommer que trois représentants au conseil d'administration du fabricant de pneumatiques.

Les membres du conseil d'administration nommés par Sinochem ne seront pas non plus autorisés à occuper des postes de direction tels que président ou directeur général.

La décision du gouvernement est intervenue au plus fort d'une querelle de gouvernance, les investisseurs italiens et Pirelli lui-même affirmant que la position de Sinochem dans le capital du groupe compromettait son potentiel d'expansion aux États-Unis, où les autorités mettent en œuvre de nouvelles règles visant à réduire l'utilisation des technologies chinoises dans le secteur de l'automobile. "Ce qui est important pour tous les actionnaires de Pirelli, pour les employés de Pirelli et pour la société, c'est qu'ils puissent maintenir leur initiative sur le marché le plus prometteur, celui des États-Unis, et ainsi rivaliser efficacement avec une technologie de pointe sur le marché mondial", a déclaré M. Urso lors d'un événement à Rome.

Pirelli se spécialise dans le segment haut de gamme du marché et, parmi ses produits, vend des pneus dits "cybernétiques", qui intègrent des capteurs permettant de recueillir des données lorsque le véhicule est en mouvement.

La société a refusé de commenter les remarques de M. Urso. En début de semaine, l'entreprise publique chinoise Sinochem a déclaré qu'elle pourrait déposer un recours en justice contre les restrictions imposées par le gouvernement italien.

Sinochem, qui produit et commercialise des produits chimiques et des engrais, est le principal actionnaire de Pirelli, avec une participation de 34 %. Camfin, le véhicule de l'homme d'affaires italien Marco Tronchetti Provera, détient environ 26 %, avec des plans pour augmenter cette part à 29,9 %.