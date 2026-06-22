Les restrictions américaines en matière d'IA incitent les entreprises européennes à répartir les risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Siemens, Renault, Orange et ChapsVision ont déclaré qu'ils combinaient déjà des modèles américains, chinois et européens

* Les restrictions imposées par Anthropic mettent en évidence la vulnérabilité des services d’IA propriétaires contrôlés à distance

* ChapsVision a déclaré que des solutions de secours sont indispensables pour assurer la continuité en cas de coupure d’accès par les fournisseurs

* La hausse du coût des jetons oblige les entreprises à repenser le déploiement des agents IA et leur contexte métier

par Leo Marchandon

Les restrictions d’accès à certains services américains d’intelligence artificielle poussent les grandes entreprises européennes à accélérer la répartition des risques entre plusieurs fournisseurs et renforcent la nécessité de disposer de davantage d’alternatives nationales.

Parmi les restrictions récentes, on peut citer l’ordre donné par le gouvernement américain à la société Anthropic, basée à San Francisco et créatrice du chatbot IA Claude, de suspendre l’accès à ses modèles Fable 5 et Mythos 5 pour les ressortissants étrangers, invoquant des raisons de sécurité nationale.

Ces restrictions mettent en évidence une vulnérabilité pour les entreprises qui dépendent de services d’IA propriétaires fournis à distance, car ces services peuvent être limités par leurs fournisseurs et ne peuvent pas être exécutés de manière indépendante sur les serveurs de l’entreprise.

Des dirigeants de Siemens SIEGn.DE , du groupe Renault

RENA.PA , d’Orange ORAN.PA et de ChapsVision ont déclaré à Reuters lors de la conférence VivaTech qui s’est tenue la semaine dernière à Paris qu’ils utilisaient déjà une combinaison de modèles américains, chinois et européens afin d’éviter toute dépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique.

Siemens a indiqué utiliser les modèles chinois DeepSeek et Qwen d’Alibaba 9988.HK , ainsi que Nemotron de Nvidia NVDA.O , parallèlement à d’autres modèles américains et européens.

Les responsables de l’UE s’efforcent de réduire la dépendance vis-à-vis des technologies américaines, qu’ils considèrent comme une menace pour l’avenir économique de la région, et ont élaboré un “paquet souveraineté” comprenant des mesures visant à renforcer les capacités de l’Union dans les domaines des semi-conducteurs, de l’IA et de son autonomie numérique.

Pourtant, les grandes entreprises affirment que la souveraineté relève davantage du choix et de la diversité.

“Il faut de la flexibilité”, a déclaré à Reuters Cedrik Neike, directeur général de Digital Industries chez Siemens. “La souveraineté est souvent confondue avec l’autarcie (l’autosuffisance économique), et l’autarcie n’est absolument pas la bonne voie à suivre.”

Les fournisseurs européens d’IA à usage général sont toutefois peu nombreux, avec en tête le français Mistral, tandis que d’autres, comme DeepL, spécialiste de la traduction, se sont forgé une position solide dans des domaines plus restreints.

Le marché de l’intelligence artificielle se divise globalement en deux camps: les modèles open source ou “open-weight”, que les entreprises peuvent faire tourner sur leurs propres serveurs, et les modèles propriétaires, accessibles à distance et restant sous le contrôle du développeur.

“Aujourd’hui, en open source, quand on examine les modèles européens, ils ne sont pas impressionnants. À un moment donné, les Américains étaient présents, puis ils sont passés au closed source, et aujourd’hui, il n’y a plus que des modèles chinois en open source”, a déclaré Octave Klaba, directeur général d’OVHcloud.

LE COÛT CONSTITUE UN AUTRE POINT DE PRESSION

Orange a indiqué que son infrastructure pouvait prendre en charge tous les modèles open source, y compris ceux développés en Chine, et a décrit le risque en termes simples: exploiter un modèle chinois sur une infrastructure européenne revient à acheter un tableau en Chine et à le ramener chez soi, car le modèle fonctionne de manière autonome et n’envoie pas de données à l’étranger lorsqu’il est exploité sur site.

Les restrictions imposées par Anthropic, a déclaré Orange, ont “clairement montré, si ce n’était pas déjà le cas auparavant, à quel point il est important pour l’Europe d’avoir accès à un service d’IA qu’elle puisse contrôler, et qui ne sera jamais désactivé sur un coup de tête”.

Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, a appelé l’Europe, lors d’un discours d’ouverture, à développer une intelligence artificielle à laquelle elle puisse accéder, qu’elle puisse réguler et remettre en question selon ses propres conditions.

La société française d’IA et d’analyse de données ChapsVision, qui a remporté des marchés publics en France et en Allemagne pour remplacer son concurrent américain Palantir, a déclaré utiliser des modèles allant de Mistral et Anthropic à OpenAI et Qwen. Pour ChapsVision, la souveraineté signifie disposer d’une alternative crédible en cas de coupure d’un service clé.

Les éditeurs de logiciels SAP SAPG.DE et Sopra Steria

SOPR.PA s’accordent à dire que la résilience passe par la diversification, et non par l’isolement. Le groupe informatique Capgemini CAPP.PA a indiqué que la plupart des fournisseurs d’IA adaptaient leurs offres au-delà de l’accès à distance afin d’apaiser les inquiétudes liées à la dépendance en Europe, car le marché est trop important pour être perdu, tout en précisant qu’il s’agissait d’un travail en cours.

Le coût apparaît également comme un point de tension.

Les coûts par jeton – les frais facturés par unité d’information traitée – augmentent à mesure que les entreprises adoptent des systèmes dans lesquels des agents logiciels exécutent automatiquement des tâches.

Orange a déclaré que ses dirigeants seraient “obsédés par le coût par jeton” d’ici la fin de l’année, citant Uber UBER.N comme exemple d’entreprise ayant épuisé son budget de jetons prévu pour 2026 en seulement quatre mois.

Le constructeur automobile Renault Group collabore avec Google GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Mistral, DeepSeek et Dataiku, en utilisant à la fois des modèles open-weight et propriétaires, bien qu’il précise ne pas encore utiliser DeepSeek de manière significative.

“Le groupe Renault mène déjà une réflexion approfondie sur le coût des jetons d’IA, qui a fortement augmenté et nous oblige à nous adapter”, a déclaré un porte-parole.

Rudy Kahn, cadre supérieur de l’éditeur de logiciels allemand Celonis, qui compte parmi ses clients BMW BMWG.DE et Siemens, a déclaré que les entreprises devaient d’abord mettre en place l’infrastructure nécessaire pour fournir aux agents d’IA le contexte de fonctionnement de leur activité avant de les déployer.

“Si vous ne fournissez pas de modèle contextuel, l’IA doit extraire chaque information à partir des données elles-mêmes”, a-t-il expliqué. “Cela va tout simplement faire exploser votre facture de jetons.”