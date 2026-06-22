 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe face à une canicule qui s'accentue
information fournie par AFP 22/06/2026 à 04:46

Une touriste se protège du soleil avec une ombrelle pendant qu'elle visite la cathédrale de Palma de Majorque, le 20 juin 2026 aux îles Baléares, en Espagne ( AFP / Jaime REINA )

Une touriste se protège du soleil avec une ombrelle pendant qu'elle visite la cathédrale de Palma de Majorque, le 20 juin 2026 aux îles Baléares, en Espagne ( AFP / Jaime REINA )

L'Europe va affronter cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue et contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique.

Il s'agit de la deuxième qui frappe l'Europe de l'Ouest en moins d'un mois. Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment ces vagues de chaleur.

En France, l'agence météorologique a placé à partir de midi (10H00 GMT) 49 départements (la moitié du pays) en vigilance rouge canicule, le niveau d'alerte maximal, un record. Quarante autres départements seront en vigilance orange, la canicule n'épargnant qu'une partie de l'Occitanie (sud) et des Alpes (est), a indiqué Météo-France.

Au total, plus de 90% de la population sera affectée par cette vague de chaleur. Des mesures ont été prises pour tenter d'en limiter les effets néfastes pour les travailleurs, notamment dans le bâtiment, et dans les établissements scolaires.

Un total de 845 écoles et collèges seront fermés lundi tandis que 1.800 autres, sur 60.000 établissements au total, vont libérer les élèves en début d'après-midi.

Des personnes se rafraîchissent dans l'eau à la plage de La Concha, dans la ville basque espagnole de Saint-Sébastien, le 21 juin 2026 ( AFP / ANDER GILLENEA )

Des personnes se rafraîchissent dans l'eau à la plage de La Concha, dans la ville basque espagnole de Saint-Sébastien, le 21 juin 2026 ( AFP / ANDER GILLENEA )

En Espagne, le service de météorologie Aemet a mis en garde contre "des températures très élevées pour la saison, tant de jour que de nuit, sur la majeure partie de la péninsule et des Baléares jusqu'à mercredi".

"Les températures baisseront jeudi, mais la chaleur restera intense", prévient encore Aemet, dans un message sur son compte X dimanche.

Même chose au Portugal où la journée la plus chaude devrait être mardi, a indiqué l'agence météorologique portugaise, qui a placé trois départements de l'intérieur du pays sous alerte canicule "orange", deuxième niveau d'alerte.

"Chaleur désagréable et oppressante"

Plus au nord, en Belgique, cette semaine pourrait être "la plus chaude jamais enregistrée en Belgique", avec une température moyenne supérieure à 27°C, selon David Dehenauw, responsable des prévisions à l'institut météorologique IRM. Certains trains aux heures de pointe ont été annulés lundi et mardi, a indiqué la SNCB, la société nationale des chemins de fer.

Un homme marche sous un système de brumisation installé lors d'une vague de chaleur à Strasbourg, dans l'est de la France, le 20 juin 2026 ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Un homme marche sous un système de brumisation installé lors d'une vague de chaleur à Strasbourg, dans l'est de la France, le 20 juin 2026 ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Aux Pays-Bas, les températures pourraient grimper jusqu'à 37°C d'ici la fin de la semaine, selon les prévisions locales. Un "code jaune" est en vigueur dans tout le pays en raison d'une "chaleur désagréable et oppressante".

Une chaleur extrême est attendue également dans certaines régions du centre et du sud de l'Angleterre ainsi qu'au Pays de Galles, en milieu de semaine, a indiqué l'agence météorologique britannique, qui a émis une alerte orange pour mercredi et jeudi.

L'Angleterre fait face à une vague de chaleur intense et "sans précédent", avertit le Dr Akshay Deoras, spécialiste en sciences de l'atmosphère à l'université de Reading, redoutant des "répercussions généralisées sur la santé publique, les infrastructures et les services essentiels".

En Suisse, il est très probable que la chaleur se poursuive jusqu'au week-end prochain, avec un niveau de température encore légèrement en hausse à partir de mardi pour atteindre son apogée en deuxième partie de semaine, selon MétéoSuisse.

Même tendance en Autriche où la vague de chaleur devrait se poursuivre tout au long de la semaine, avec des températures supérieures à 35°C sur une grande partie du pays, selon le service météorologique national.

Dans les Balkans, des températures élevées sont prévues dans certaines régions de Croatie et de Serbie au cours des prochains jours, le mercure pouvant atteindre 35°C. Et en Macédoine du Nord, les prévisions pour lundi annoncent jusqu'à 38°C dans certaines régions, tout comme en Bosnie-Herzégovine.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un agent des douanes inspecte des produits contrefaits avant leur destruction à Marseille, dans le sud-est de la France, le 18 juin 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Contrefaçon: la face sombre du Marché du Soleil en procès à Marseille
    information fournie par AFP 22.06.2026 05:05 

    "Centre français de la contrefaçon" pour les uns, temple des bonnes affaires pour les autres, l'emblématique "Marché du Soleil" de Marseille est au cœur d'un procès, à partir de lundi, qui pourrait définitivement baisser le rideau sur cette institution locale. ... Lire la suite

  • Manifestation organisée par la diaspora d'outre-mer, place Denfert-Rochereau à Paris, le 10 novembre 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Rouvrir ou non l'enquête: décision capitale dans le scandale du chlordécone
    information fournie par AFP 22.06.2026 04:40 

    Après 20 ans de procédures judiciaires, la cour d'appel de Paris se prononce lundi sur la réouverture, ou non, de l'enquête pénale dans le scandale sanitaire du chlordécone, pesticide utilisé aux Antilles en dépit des alertes sur sa nocivité. "Justice ! Réparation ... Lire la suite

  • Après les écrits, le bac se poursuit à partir de lundi pour les lycéens des filières générales et technologiques avec le grand oral ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Bac: après les écrits, place au grand oral, en pleine canicule
    information fournie par AFP 22.06.2026 04:38 

    Après les écrits, le bac se poursuit à partir de lundi pour les lycéens des filières générales et technologiques avec le grand oral, qui clôturera la session d'examens pour les élèves de terminale, sous une chaleur accablante pour une majorité de candidats et examinateurs. ... Lire la suite

  • Une femme se rafraîchit sous un brumisateur à l'occasion de la Fête de la Musique à Bordeaux, en Gironde, pendant un épisode de canicule en France, le 21 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    La canicule s'amplifie encore, la moitié des Français en vigilance rouge
    information fournie par AFP 22.06.2026 04:37 

    Les chaleurs étouffantes qui frappent le pays depuis près d'une semaine "montent d'un cran" lundi avec 49 départements et 35 millions de Français placés en vigilance rouge canicule par Météo France, poussant les autorités à fermer ou réorganiser près de 2.000 établissements ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank