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Bac: après les écrits, place au grand oral, en pleine canicule
information fournie par AFP 22/06/2026 à 04:38

Après les écrits, le bac se poursuit à partir de lundi pour les lycéens des filières générales et technologiques avec le grand oral ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Après les écrits, le bac se poursuit à partir de lundi pour les lycéens des filières générales et technologiques avec le grand oral ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Après les écrits, le bac se poursuit à partir de lundi pour les lycéens des filières générales et technologiques avec le grand oral, qui clôturera la session d'examens pour les élèves de terminale, sous une chaleur accablante pour une majorité de candidats et examinateurs.

Après la philosophie et les épreuves de spécialités la semaine dernière, les plus de 530.000 lycéens de terminale générale et technologique candidats au bac passeront cette épreuve d'ici au mercredi 1er juillet.

Plus de 530.000 élèves de première générale et technologique doivent également passer à partir de lundi les oraux de français (coefficient 5).

Mesure phare de la réforme Blanquer de 2019, introduite en 2021, le grand oral voit les lycéens se présenter avec deux questions préparées avec leurs professeurs sur leurs spécialités. Le jury, composé de deux professeurs de disciplines différentes, en choisit une, avant 20 minutes de préparation, un exposé de dix minutes, puis dix minutes d'échanges censés évaluer les capacités à argumenter des élèves.

Initialement doté d'un coefficient 10 en voie générale (sur 100) et 14 en voie technologique, le grand oral voit son poids légèrement diminuer à partir de cette année, passant à 8 en générale et à 12 en technologique, avec l'introduction d'une nouvelle épreuve de mathématiques en première.

En raison de la canicule, les oraux de quelque 4.000 candidats prévus lundi et mardi après-midi ont été décalés de quelques jours dans les académies de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Normandie et Poitiers.

Elodie, 17 ans, lycéenne à Surgères (Charente), est concernée: prévu initialement lundi après-midi, son grand oral aura finalement lieu le 29 juin au matin. "C'est une bonne chose, parce que l'après-midi, les températures sont vraiment insoutenables, pour les élèves comme pour les jurys", commente la jeune fille. "Et puis ça permet d'avoir un peu plus de temps pour réviser".

Les résultats du bac seront publiés le 7 juillet.

Lundi, 49 départements seront en vigilance rouge canicule, un record, essentiellement dans le centre et l'ouest, la Bretagne et une partie de la Normandie ayant rejoint les régions les plus touchées.

Au total, plus de 90% de la population sera affectée puisque 40 autres départements seront en vigilance orange, la canicule n'épargnant qu'une partie de l'Occitanie et des Alpes, selon Météo-France.

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