Les responsables américains défendent l'accord pétrolier avec le Venezuela, affirmant qu'il s'inscrit dans le processus vers la démocratie

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* Selon des responsables américains, les champs pétroliers vénézuéliens étaient auparavant dominés par des entreprises chinoises et russes

* Alejandro Betancourt a fait l'objet d'une vérification de ses antécédents et ne fait l'objet d'aucune poursuite aux États-Unis, précisent les responsables

* Les responsables américains affirment que les élections au Venezuela constituent un objectif à plus long terme

* La Maison Blanche a eu du mal à faire face à la hausse des prix du carburant après avoir attaqué l'Iran en février

par Marianna Parraga et Timothy Gardner

Mardi, des responsables américains ont défendu l’accord conclu par Washington visant à prendre une participation importante dans une coentreprise chargée d’exploiter des gisements pétroliers au Venezuela, ainsi que l’homme d’affaires qui la dirigera, présentant ce pacte comme s’inscrivant dans un processus visant à aligner le secteur énergétique du pays sur les intérêts américains tout en contribuant à la reconstruction d’une nation minée par des décennies de corruption.

Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière un accord de grande envergure visant à prendre le contrôle d’environ un cinquième des réserves pétrolières du Venezuela. Les sceptiques ont remis en cause certains aspects de cet accord, en particulier les 14 contrats attribués sans appel d’offres à la société North American Blue Energy Partners (NABEP), soutenue par les États-Unis et contrôlée par l’homme d’affaires vénézuélien Alejandro Betancourt.

La structure de l'accord et le rôle central de Betancourt, qui a fait l'objet d'enquêtes menées par les autorités américaines et européennes sans toutefois avoir jamais été inculpé pour ses activités passées au Venezuela, ont également suscité des hésitations de la part de certaines compagnies pétrolières qui envisagent d'investir dans le pays, a rapporté Reuters lundi.

S'adressant aux journalistes, l'un des responsables a déclaré que cet accord, qui comprend un bail de 100 ans sur 17 grands gisements pétroliers, constituait “une opportunité géopolitique de s'assurer des gisements qui, jusqu'à présent, étaient principalement sous l'influence d'entreprises chinoises et russes”.

Interrogé sur Betancourt, le responsable a répondu que l’homme d’affaires avait fait l’objet d’une vérification approfondie et que “aucune accusation n’a été portée contre lui aux États-Unis pour violation de l’une de nos lois”.

“Je ne suis pas en train de proposer la canonisation de qui que ce soit”, a déclaré le responsable. “En géopolitique, il ne s’agit souvent pas de choisir entre l’idéal et l’imparfait. Il s’agit souvent d’essayer de trouver la meilleure issue possible, et il faut composer avec les facteurs dont on dispose.”

Selon ces responsables, les entreprises privées telles que NABEP ne sont pas tenues de passer par un processus d’appel d’offres pour s’associer , même avec une entité du gouvernement américain. “Le fait qu’elles aient choisi de s’associer au gouvernement américain, plutôt qu’à Exxon, Chevron, Conoco, aux Chinois ou aux Russes, est à mon sens un point positif”, a déclaré l’un d’entre eux.

Des experts ont exprimé des doutes quant à la légalité de l’accord, d’autant plus que ce sont les États-Unis, et non le Venezuela, qui sont chargés de choisir le modèle et les entreprises chargées d’exploiter les gisements. Des sources au sein des compagnies pétrolières américaines ont déclaré à Reuters que cet accord suscitait des craintes quant à une concurrence potentielle de la part du gouvernement américain .

La Maison Blanche a eu du mal à gérer la colère des électeurs face à la hausse des prix des carburants après que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran fin février, déclenchant un conflit prolongé qui a entraîné la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transitait auparavant un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz.

Le prix moyen de l’essence aux États-Unis dépasse actuellement les 4 dollars le gallon à l’approche de la fête du Travail et des prochaines élections de mi-mandat en novembre.

RETOUR À LA DÉMOCRATIE

Les responsables ont lié cet accord à ce qu’ils ont qualifié de volonté de parvenir à un “Venezuela stable et démocratique”. Ils ont déclaré que cet effort plus large devait aboutir à la tenue d’élections dans ce pays d’Amérique du Sud, ce qui n’est pas envisageable à court terme.

“La dernière chose que nous souhaitons, c’est qu’un nouveau gouvernement démocratiquement élu hérite d’un pays en crise”, a déclaré l’un des responsables, ajoutant que la prochaine phase des pourparlers politiques entre le gouvernement et les dirigeants de l’opposition concernant une transition démocratique au Venezuela reprendra à la mi-septembre.

“L’une des priorités est de faire en sorte que le pays ne se limite pas à une ou deux élections ponctuelles, mais devienne une démocratie stable, une république stable, capable d’organiser des élections de manière régulière”, a poursuivi le responsable. “Il faut pour cela une presse libre et ouverte.”

L’un des responsables a indiqué que le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, se rend aujourd’hui au Venezuela, où Chevron CVX.N signera mercredi un accord distinct visant à étendre ses activités dans le pays.