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Les réserves stratégiques autrichiennes de gaz et de pétrole sont bien approvisionnées, déclare le chancelier
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les réserves stratégiques de gaz et de pétrole de l'Autriche sont bien approvisionnées, a déclaré le chancelier Christian Stocker sur X mercredi, ajoutant que son gouvernement prenait des mesures pour s'assurer que le pays était prêt à faire face à n'importe quel scénario après que les États-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu.

"Nous ne pouvons pas influencer la durée du cessez-le-feu. Mais nous pouvons influencer la manière dont nous répondons à cette situation incertaine. Et l'Autriche y est bien préparée. Nos réserves stratégiques de gaz et de pétrole sont bien approvisionnées", a-t-il déclaré.

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