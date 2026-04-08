Les réserves stratégiques autrichiennes de gaz et de pétrole sont bien approvisionnées, déclare le chancelier

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Les réserves stratégiques de gaz et de pétrole de l'Autriche sont bien approvisionnées, a déclaré le chancelier Christian Stocker sur X mercredi, ajoutant que son gouvernement prenait des mesures pour s'assurer que le pays était prêt à faire face à n'importe quel scénario après que les États-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu.

"Nous ne pouvons pas influencer la durée du cessez-le-feu. Mais nous pouvons influencer la manière dont nous répondons à cette situation incertaine. Et l'Autriche y est bien préparée. Nos réserves stratégiques de gaz et de pétrole sont bien approvisionnées", a-t-il déclaré.