* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* EXOR EXOR.AS a annoncé mercredi proposer la directrice financière de Tamasek Png Chin Yee comme membre non exécutif de son conseil d'administration.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40L1LS
(Rédigé par Claude Chendjou)
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