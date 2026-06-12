Les réseaux sociaux de Meta sont hors service pour des milliers d'utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O , la société mère de Facebook, a déclaré vendredi que les utilisateurs rencontraient des difficultés pour accéder aux services de la plateforme de réseaux sociaux.

"Nous sommes conscients que les utilisateurs rencontrent actuellement des difficultés pour accéder à nos services. Nous y travaillons", a déclaré Andy Stone, porte-parole de l'entreprise, dans un message publié sur X.

Selon Downdetector.com, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de diverses sources, plus de 62 000 problèmes concernant Facebook et plus de 8 000 concernant Instagram avaient été signalés à 10 h 11 (heure de l'Est).

Les chiffres de Downdetector étant basés sur les signalements des utilisateurs, le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier. Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant la cause de la panne.