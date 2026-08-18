Les rendements obligataires progressent et le pétrole poursuit sa hausse alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran arrive à échéance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le rendement des obligations d'État américaines à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis mi-2007

* L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon cède ses gains initiaux

* Le Brent dépasse les 90 dollars, en hausse pour la troisième journée consécutive alors que l'impasse au Moyen-Orient persiste

(Mise à jour des évolutions du marché; ajout de citations aux paragraphes 3, 8 et 9) par Gregor Stuart Hunter

Les rendements obligataires ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis des décennies, tandis que les cours du pétrole progressaient pour la troisième journée consécutive et que les actions étaient sous pression sur les marchés asiatiques, alors que la trêve entre les États-Unis et l’Iran expirait et que Téhéran menaçait d’adopter une posture militaire « entièrement offensive ». Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 30 ans a progressé de 1,6 point de base pour atteindre un plus haut intrajournalier de 5,326%, son plus haut niveau depuis près de 20 ans. Son homologue à 10 ans s'est négocié en hausse de 1,8 point de base à 4,7399%.

« Cela aura une importance considérable si cette tendance se poursuit », car cela augmentera le taux de rendement minimal requis pour les actions, resserrera les conditions financières et exercera une pression sur les entreprises et les gouvernements endettés, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour. « L’Asie commence déjà à ressentir certaines de ces répercussions. » Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont perdu 0,4%, tandis que l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS reculait de 0,8%, effaçant ses gains initiaux sous le poids des actions sud-coréennes, taïwanaises et chinoises qui ont pesé sur l’indice de référence. L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a effacé un gain initial de plus de 3%: à sa réouverture après un jour férié, la Bourse de Séoul a chuté de 2,1%, tandis que le Nikkei 225 .N225 reculait de 2,2%. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont légèrement progressé de 0,4% à 91,26 dollars le baril, la remontée des cours du pétrole s’étant prolongée pour un troisième jour consécutif sur les marchés asiatiques. Alors que la récente vague mondiale de ventes d’obligations s’intensifiait, le rendement de l’obligation d’État japonaise à 10 ans a augmenté de 1,5 point de base pour s’établir à 2,935%, son plus haut niveau depuis trois décennies. « Cela ressemble davantage à une grève des acheteurs qu’à une panique des vendeurs », a déclaré Masahiko Loo, stratège senior en titres à revenu fixe chez State Street Investment Management à Tokyo, en référence à la pression sur le marché obligataire. « Les marchés redécouvrent la prime de terme dans un contexte où les déficits budgétaires, l'offre accrue d'obligations et les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle se disputent simultanément les capitaux. » Dans la nuit, à Wall Street , le S&P 500 .SPX a reculé de 0,5% tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a légèrement baissé de 0,3%, les données économiques américaines décevantes, notamment une baisse inattendue des ventes au détail, ayant conduit les traders à réduire leurs paris sur une hausse imminente des taux d’intérêt par la Fed. Certains analystes se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles l’évolution des rendements obligataires n’avait pas conduit le président américain à faire marche arrière concernant la guerre avec l’Iran.

« En règle générale, lorsque le rendement des obligations américaines à 10 ans dépasse 4,65%, l’administration Trump réagit par des déclarations apaisantes, généralement axées sur une résolution imminente du conflit avec l’Iran », ont écrit les analystes d’ING dans une note.

« Cette fois-ci, ce n’est pas le cas », ont-ils ajouté. « En effet, les derniers indices laissent entendre qu’aucune résolution n’est imminente, alors que la trêve précaire de 60 jours a pris fin. » L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,1% à 99,65, se redressant après avoir atteint son plus bas niveau depuis deux mois. L’or XAU= reculait de 0,6% à 4.389,44 dollars, mettant fin à deux jours de hausses. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= reculait de 0,3% à 64.150,36 dollars, tandis que l'ether ETH= perdait 0,6% à 1.893,16 dollars.