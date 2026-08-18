Guerre en Ukraine : Moscou menace un Royaume-Uni "co-auteur" des frappes de Kiev qui utilisent des drones britanniques

Londres "opte délibérément pour une escalade" du conflit, estime la Russie.

L'ambassade russe à Londres, au Royaume-Uni. ( AFP / BEN STANSALL )

Un soutien qui entraînera "inévitablement des conséquences". La Russie a menacé lundi 17 août le Royaume-Uni, considéré comme "co-auteur" et "complice" des attaques ukrainiennes, après la publication d'informations selon lesquelles des drones britanniques ont été utilisés par Kiev pour des frappes en profondeur en territoire russe.

Le Sunday Times a affirmé dimanche que d es drones produits par deux sociétés britanniques et fournis à l'Ukraine avaient été utilisés dans sa campagne de frappes contre des cibles militaires et industrielles à l'intérieur du territoire russe. Dans un communiqué publié lundi, l'ambassade de Russie à Londres a jugé que le Royaume-Uni se rendait ainsi "complice et co-auteur" de ces frappes et "opte délibérément pour une escalade" du conflit.

"Les actions de Londres entraîneront inévitablement des conséquences desquelles il devra répondre. Plus son implication dans le conflit sera profonde et plus son soutien à la machine terroriste de Kiev sera important, plus le prix à payer sera élevé", prévient ce communiqué.

Filiale de BAE Systems

Selon le Sunday Times , l'une des deux entreprises est une filiale de BAE Systems, mais le journal n'a pas nommé la seconde entreprise "pour des raisons de sécurité".

Le Royaume-Uni reste "déterminé à fournir l'équipement dont l'Ukraine a besoin pour se défendre contre l'invasion illégale de (Vladimir) Poutine", a réagi un porte-parole du ministère britannique de la Défense. "La Russie ne doit avoir aucun doute quant à la détermination de ce gouvernement à s'opposer à l'agression russe, en Ukraine, ainsi que contre le Royaume-Uni et nos alliés", a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens financiers de Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022, avec environ 25 milliards de livres mobilisés (29 milliards d'euros), dont 16 milliards d'aide militaire.

Ces derniers mois, l'Ukraine a multiplié les frappes en profondeur sur le territoire russe, tandis que Moscou a également considérablement intensifié ses attaques contre la capitale ukrainienne, tirant notamment des missiles balistiques difficiles à intercepter.