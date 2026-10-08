Les rendements obligataires de la zone euro repartent à la hausse alors que les cours du pétrole s'envolent et que le spread français s'élargit

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* Les taux de la zone euro repartent en forte hausse alors que le prix du pétrole bondit de 5 %

* Les inquiétudes concernant le niveau de la dette française font grimper la prime de risque

* Les inquiétudes concernant la France se répercutent sur les obligations italiennes et d'autres titres

(Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire)

par Harry Robertson

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont de nouveau fortement augmenté jeudi, alors que la flambée des cours du pétrole a exacerbé les craintes inflationnistes, les investisseurs continuant de se débarrasser des obligations de pays fortement endettés tels que la France et l'Italie.

L' LCOc1 e du Brent a grimpé de 5 % pour atteindre 105 dollars le baril, son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, les investisseurs s'inquiétant des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et au conflit connexe entre l'Arabie saoudite et les Houthis au Yémen.

La hausse des coûts énergétiques a conduit les opérateurs à anticiper de nouvelles hausses des taux d’intérêt par les banques centrales. Conjuguée aux inquiétudes concernant le poids de la dette publique, cette situation a alimenté une vague mondiale de ventes d’obligations qui dure depuis plusieurs mois et qui a propulsé les rendements à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies.

La France a été particulièrement touchée , les investisseurs scrutant de près le niveau de sa dette, son déficit budgétaire et ses perspectives politiques à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

Le rendement des obligations françaises à 10 ans FR10YT=RR a progressé de 9 points de base pour s’établir à 4,961 %, soit un niveau proche du plus haut depuis 24 ans (4,994 %) atteint vendredi.

L'écart entre les rendements français et allemands à 10 ans, qui mesure la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française, s'est creusé de 4 points de base pour atteindre 142 points de base DE10FR10=RR . Il avait atteint près de 160 points de base la semaine dernière, son plus haut niveau depuis 2012.

« La France est en train de devenir rapidement le point de mire de la vague de ventes d’obligations européennes », a déclaré Mitch Reznick, responsable du crédit transfrontalier chez Federated Hermes, « alors que l’attention se porte sur la dette élevée de la France, ses importants déficits budgétaires, l’augmentation de l’offre d’obligations et l’incertitude politique à l’approche de l’élection présidentielle (en 2027). »

LES OBLIGATIONS ALLEMANDES SURPASSENT LEURS HOMOLOGUES

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans

DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a progressé de 5 points de base à 3,534 %, surperformant ses homologues. Les rendements évoluent à l’inverse des cours.

La dette allemande a bénéficié de son statut de valeur refuge lors des turbulences boursières de cette semaine.

Les rendements allemands avaient baissé la semaine dernière alors que ceux des autres pays de la zone euro grimpaient et, bien qu’ils aient augmenté cette semaine, cette hausse a été moins marquée que sur de nombreux marchés voisins.

« Compte tenu de sa dynamique budgétaire, je pense qu’il est justifié que l’Allemagne joue ce rôle de point d’ancrage au sein de la zone euro et de valeur refuge », a déclaré Van Luu, responsable mondial de la stratégie des solutions chez Russell Investments.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR , qui influencent les coûts d’emprunt à l’échelle mondiale, ont augmenté de 7 points de base pour atteindre 5,349 %. Ils ont atteint 5,365 % mercredi, leur plus haut niveau depuis 2002, avant de reculer à la suite d’une adjudication réussie de titres de dette à 10 ans.

Les rendements à court terme, sensibles aux anticipations concernant les taux de la Banque centrale européenne, ont également augmenté. Le rendement allemand à 2 ans DE2YT=RR a progressé de 5 points de base, à 3,085 %.

Le rendement à 2 ans avait baissé mercredi, la vague de ventes sur le marché obligataire ayant ravivé les inquiétudes concernant la croissance économique, mais la flambée des cours du pétrole jeudi a incité les opérateurs à miser davantage sur de nouvelles hausses des taux de la BCE.

Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin , a déclaré jeudi qu’un choc géopolitique ayant fait grimper l’inflation se « traduisait désormais par un choc financier ».

Mercredi, il avait déclaré que la France n’avait actuellement pas besoin du soutien de la BCE, tandis que les investisseurs surveillaient de près les signes indiquant que la banque centrale pourrait réagir aux turbulences du marché obligataire.