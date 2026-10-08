Les rendements de la zone euro progressent alors que les cours du pétrole s'envolent ; l'élargissement des écarts s'atténue

Un drapeau européen (Crédits: Adobe Stock)

Les coûts d'emprunt de la zone euro ont augmenté jeudi, la flambée des cours du pétrole ayant exacerbé les craintes inflationnistes, même si les investisseurs ont marqué une pause dans la vente d'obligations de pays fortement endettés tels que la France et l'Italie.

Le Brent LCOc1 a bondi de 5% pour atteindre 105 dollars le baril, son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, les investisseurs s'inquiétant des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et au conflit connexe entre l'Arabie saoudite et les Houthis au Yémen.

La hausse des coûts énergétiques a conduit les opérateurs à anticiper de nouvelles hausses des taux d'intérêt par les banques centrales. Conjuguée aux inquiétudes concernant le poids de la dette publique, cette situation a alimenté une vague mondiale de ventes d'obligations qui dure depuis des mois et qui a propulsé les rendements à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies.

La France a été particulièrement touchée , les investisseurs scrutant de près le poids de sa dette, son déficit budgétaire et ses perspectives politiques à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Les ministres des Finances de la zone euro et la Banque centrale européenne devraient demander jeudi à la France d'adopter un budget pour 2027 afin de rassurer les marchés obligataires .

Le rendement des obligations françaises à 10 ans FR10YT=RR a progressé de 2 points de base à 4,88 %, après avoir atteint 9 points de base en début de séance. Les rendements italiens à 10 ans IT10YT=RR ont reculé d'un point de base à 4,63%.

L'écart entre les rendements français et allemands à 10 ans, qui mesure la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française, s'est creusé de 2 points de base pour atteindre 138 points de base. Il avait atteint près de 160 points de base la semaine dernière, son plus haut niveau depuis 2012.

«La France est en train de devenir rapidement le point de mire de la vague de ventes d'obligations européennes», a déclaré Mitch Reznick, responsable du crédit transfrontalier chez Federated Hermes, «alors que l'attention se porte sur la dette élevée de la France, ses importants déficits budgétaires, l'augmentation de l'offre d'obligations et l'incertitude politique à l'approche de l'élection présidentielle.»

LES OBLIGATIONS ALLEMANDES CONSIDÉRÉES COMME UNE VALEUR REFUGE

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a augmenté de 2 points de base pour s'établir à 3,50 %.

La dette allemande a bénéficié de son statut de valeur refuge lors des turbulences boursières de cette semaine.

Les rendements allemands ont baissé la semaine dernière alors que ceux des autres pays de la zone euro grimpaient et, bien qu'ils aient augmenté cette semaine, cette hausse a été moins marquée que sur de nombreux marchés voisins.

«Compte tenu de sa dynamique budgétaire, je pense qu'il est justifié que l'Allemagne joue ce rôle de point d'ancrage dans la zone euro et de valeur refuge», a déclaré Van Luu, responsable mondial de la stratégie des solutions chez Russell Investments.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui influencent les coûts d'emprunt à l'échelle mondiale, ont progressé de 2 points de base pour s'établir à 5,30 %. Ils ont atteint 5,365 % mercredi, leur plus haut niveau depuis 2002, avant de reculer à la suite d'une adjudication réussie de titres de dette à 10 ans.

Les rendements à plus court terme, sensibles aux anticipations concernant les taux de la BCE, ont également augmenté. Le rendement allemand à 2 ans DE2YT=RR a progressé de 5 points de base, à 3,08%.

Le rendement à 2 ans avait baissé mercredi, la vague de ventes sur le marché obligataire ayant ravivé les inquiétudes concernant la croissance économique, mais la flambée des cours du pétrole jeudi a incité les opérateurs à miser davantage sur de nouvelles hausses des taux de la BCE.

Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin , a déclaré jeudi qu'un choc géopolitique ayant fait grimper l'inflation se «traduisait désormais par un choc financier».

Mercredi, il avait déclaré que la France n'avait actuellement pas besoin du soutien de la BCE, tandis que les investisseurs surveillaient de près les signes indiquant que la banque centrale pourrait réagir aux turbulences du marché obligataire.

par Harry Robertson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))