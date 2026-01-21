Les rendements de Barry Callebaut sous Peter Feld parmi les pires des directeurs généraux sortants du secteur de la consommation

Barry Callebaut BARN.S a annoncé mercredi la nomination de l'ancien patron d'Unilever

ULVR.L , Hein Schumacher, au poste de directeur général, en remplacement de Peter Feld. Il s'agit du dernier des nombreux changements intervenus à la tête des grandes entreprises de consommation au cours des 18 derniers mois.

Une analyse Reuters des entreprises qui ont changé de direction au cours de cette période, y compris Nestlé NESN.S et Starbucks SBUX.O , montre quelles sont celles qui ont réalisé les meilleures performances sous le mandat de leur directeur général.

En termes totaux annualisés, le chocolatier suisse se classe parmi les moins performants, avec des rendements négatifs de 11 % sous la direction de Peter Feld depuis avril 2023. Unilever a enregistré des rendements de 8,95 % sous la direction de Hein Schumacher, avant de l'évincer en février 2025.

L'entreprise qui a offert les meilleurs rendements à ses actionnaires est Walmart WMT.O . Sous la direction de Doug McMillon, aux commandes depuis février 2014, le distributeur a affiché des rendements totaux annualisés de 16%, calculés à partir de la veille de l'entrée en fonction du directeur général jusqu'au 21 janvier 2025.

Hershey arrive en deuxième position. Son rendement total annualisé s'élève à 9,7 % depuis mars 2017 sous la direction de Michele Buck. La marque allemande de vêtements de sport Puma PUMG.DE , qui, sous la direction d'Arne Freundt, a enregistré un rendement annualisé négatif de 36,6 %, est à la traîne dans ce tableau de bord des directeurs généraux. Il a été remplacé en avril par l'ancien directeur des ventes d'Adidas ADSGn.DE , Arthur Hoeld. Si l'on considère le rendement total, le groupe de luxe Kering

PRTP.PA remporte la palme car il a généré un rendement impressionnant de 520 % pour ses actionnaires au cours des 20 dernières années, François-Henri Pinault ayant occupé la première place entre mars 2005 et septembre de l'année dernière .

Walmart arrive en deuxième position avec un rendement de 501,4 %, tandis que le groupe de boissons Diageo DGE.L , Nike

NKE.N et le fabricant de KitKat Nestlé NESN.S figurent parmi les plus mauvais élèves.