Les rendements britanniques à long terme atteignent leur plus haut niveau depuis 25 ans

Amundi

Accélération de l'activité du secteur des services américain, un PMI qui témoigne d'un optimisme prudent en zone euro, accélération de l'activité manufacturière en Asie… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les rendements des obligations d'État à long terme sur les marchés développés ont augmenté cette année. Au Royaume-Uni, les rendements des gilts à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 1998, en raison des craintes inflationnistes et des inquiétudes liées à la dette publique. Cela étant dit, le ratio dette/PIB du Royaume-Uni reste tout de même inférieur à celui de certains grands pays européens. Des changements structurels, tels que la diminution du nombre d'acheteurs issus des fonds de pension, rendent la situation encore plus complexe.

Les mesures gouvernementales (augmentation des cotisations patronales à la sécurité sociale, hausse du salaire minimum et ajustements des prix de l'énergie) ont mis un frein à la baisse de l'inflation, ce qui signifie que le Royaume-Uni pourrait être confronté à des taux directeurs plus élevés pendant une période plus longue comparé à d'autres économies avancées.

Sur une note positive, le gouvernement affiche clairement son intention d'améliorer ses finances et le déficit budgétaire devrait également diminuer. Les investisseurs se concentreront principalement sur le budget de novembre et les mesures prises par la Banque d'Angleterre.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :