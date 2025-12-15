La FTC et 21 États américains déposent une plainte modifiée contre Uber au sujet de ses pratiques en matière d'abonnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 3, de détails et de contexte tout au long du texte)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré lundi que l'agence et 21 États, ainsi que le district de Columbia, ont déposé une plainte modifiée contre l'application de covoiturage Uber UBER.N , alléguant qu'elle s'est livrée à des pratiques trompeuses en matière de facturation et d'annulation.

La nouvelle plainte, déposée devant le tribunal de district américain du district nord de Californie, affirme qu'Uber a facturé des abonnements aux consommateurs sans leur consentement, qu'elle n'a pas fourni les avantages promis, tels que des frais de livraison à zéro dollar et des économies mensuelles, et qu'elle a rendu difficile l'annulation de l'abonnement par les utilisateurs.

Les actions d'Uber ont chuté de plus de 3 % à la suite de cette nouvelle.

La FTC a poursuivi Uber pour la première fois en avril sur la base d'allégations similaires. La plainte modifiée vise à obtenir des sanctions civiles pour des violations présumées de la loi "Restore Online Shoppers' Confidence Act" (loi sur la restauration de la confiance des acheteurs en ligne) et des lois des États sur la protection des consommateurs.

Uber One, commercialisé sous la forme d'un abonnement mensuel ou annuel, promet des avantages tels que des frais de livraison nuls et jusqu'à 25 dollars d'économies mensuelles. Mais la FTC a déclaré que de nombreux consommateurs avaient payé des frais de livraison en dépit de la promesse et n'avaient pas bénéficié des économies annoncées.

La plainte allègue également qu'Uber a inscrit des utilisateurs à l'abonnement à leur insu, y compris ceux qui se sont inscrits à des essais gratuits, et les a ensuite facturés avant la fin de l'essai.

Uber a nié ces allégations et a déclaré qu'elle n'inscrivait ni ne facturait les consommateurs sans leur consentement.

L'annulation a également été décrite comme "extrêmement difficile", les utilisateurs étant obligés de naviguer sur 23 écrans et d'effectuer jusqu'à 32 actions pour annuler, selon la plainte.

"La majorité des annulations prennent 20 secondes ou moins et peuvent être effectuées dans l'application à tout moment", a déclaré Uber dans un communiqué envoyé par courriel, ajoutant qu'"avant décembre 2024, comme expliqué lors de l'inscription, les consommateurs devaient contacter l'assistance dans les 48 heures précédant leur prochaine période de facturation afin d'annuler"

Les États qui se sont joints à la FTC sont la Californie, New York, le Texas et l'Illinois.