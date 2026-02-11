 Aller au contenu principal
Les rendements augmentent, les actions en légère hausse après des chiffres de l'emploi américains supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 21:05

Les rendements du
Trésor ont augmenté et la plupart des indices boursiers ont été
légèrement plus élevés mercredi après-midi après que les données
ont montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus
d'emplois  que prévu en janvier, ce qui pourrait rendre
plus difficile pour la Réserve fédérale de continuer à réduire
les taux d'intérêt cette année.
    Les données du Département du Travail ont montré que 130 000
travailleurs ont été ajoutés à la masse salariale non agricole
en janvier, bien au-delà des prévisions d'une augmentation de 70
000, alors que les chiffres de novembre et de décembre ont été
légèrement révisés à la baisse. 
    Le taux de chômage a légèrement baissé à 4,3 %, contre 4,4 %
en décembre, ce qui est inférieur aux prévisions de 4,4 %.
    "Le rapport sur l'emploi de janvier a été un véritable coup
de tonnerre avec des améliorations sur tous les plans", a
déclaré Eric Merlis, co-responsable des marchés mondiaux chez
Citizens à Boston, dans un courriel.
    "Un taux de chômage plus bas sans accélération significative
des salaires est exactement ce que la Fed veut voir, et cela
devrait renforcer les arguments en faveur d'un maintien des taux
en mars." 
    Les attentes du marché pour une baisse des taux de la Fed
d'au moins 25 points de base lors de la réunion de mars de la
banque centrale avaient augmenté jusqu'à environ 20 % avant les
données sur l'emploi, et sont revenues à environ 6 % après le
rapport, selon l'outil FedWatch de CME.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 19,92 points,
soit 0,04%, à 50 169,46, le S&P 500  .SPX  a progressé de 13,23
points, soit 0,18%, à 6 955,04 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
augmenté de 21,86 points, soit 0,10%, à 23 124,33.
  
    Les actions du secteur de l'énergie  .SPNY  ont augmenté en
même temps que les prix du pétrole. 
  
En Europe, les échanges ont été dominés par les craintes de
perturbations liées à l'intelligence artificielle, qui ont cette
fois fait baisser les actions des gestionnaires d'actifs, après
avoir touché les secteurs de l'assurance et des logiciels au
cours de la semaine dernière. L'indice de référence européen
STOXX 600  .STOXX  a atteint un niveau record, l'indice
terminant en hausse de 0,1 %. 
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 3,01 points, soit 0,29%, pour atteindre 1 057,73.
  
    L'indice du dollar a baissé après avoir augmenté suite au
rapport sur l'emploi. L'indice du dollar  =USD , qui mesure le
billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et
l'euro, a baissé de 0,12% à 96,80, avec l'euro  EUR=  en baisse
de 0,1% à 1,1882 $.
  
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de
1,02% à 152,79. Le yen s'est redressé ces derniers jours,
marquant un changement potentiel dans l'esprit des investisseurs
depuis la victoire écrasante de la Première ministre japonaise,
Sanae Takaichi, lors des élections de dimanche.
Dans les autres devises, le dollar australien a atteint son plus
haut niveau depuis trois ans après que le gouverneur adjoint de
la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser, a déclaré que
l'inflation était trop élevée et que les responsables politiques
s'engageaient à faire tout ce qui était nécessaire pour la
juguler. Le dollar australien  AUD=  s'est renforcé de 0,88% par
rapport au billet vert à 0,7136 $.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 2,7 points de base à 4,172%,
contre 4,145% mardi en fin de journée.
  
    Le pétrole brut américain  CLc1  a augmenté de 67 cents pour
s'établir à 64,63 dollars le baril. Le Brent  LCOc1  était
également en hausse. L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,32%
à 5 089,35 dollars l'once.

