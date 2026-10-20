Les rendements américains reculent alors que les marchés évaluent les risques liés à l'IA

bourse dollar us (Crédits: Adobe Stock)

par Chuck Mikolajczak

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé mardi, mais se sont éloignés de leurs plus bas niveaux antérieurs dans un marché agité, les investisseurs évaluant le risque lié à la hausse des taux d'intérêt sur les valeurs liées à l'IA, tandis que les données économiques faisaient état d'un effondrement de la demande immobilière.

Les rendements avaient baissé la semaine dernière, la chute des valeurs liées aux infrastructures d'IA – sur fond de craintes que les investissements ne se tarissent en raison de la hausse des coûts d'emprunt – ayant déclenché une demande de valeurs refuges pour les bons du Trésor.

Alors que les pertes subies par des titres tels que CoreWeave CRWV.O ont été effacées et que le marché boursier dans son ensemble s'est orienté à la hausse peu après l'ouverture, les rendements se sont éloignés de leurs plus bas niveaux antérieurs.

« Le marché est pris dans de nombreux courants contraires, et le contexte fondamental plus large qui a poussé les taux à la hausse est la croissance soutenue, l'inflation élevée et l'idée que la Fed et les autres banques centrales mondiales s'apprêtent à agir, ce qui a donc fait grimper les rendements », a déclaré Robert Tipp, stratège en chef des investissements et responsable des obligations mondiales chez PGIM à Newark, dans le New Jersey.

« Le problème, c'est que les taux à court terme et l'ensemble de la courbe des taux ont pris de l'avance sur les banques centrales: le marché a anticipé un resserrement monétaire considérable, alors que les banques centrales ne sont pas près de relever leurs taux rapidement. Le marché s'est donc retrouvé vulnérable à un rebond, à une chute brutale des rendements, et le déclencheur de ce mouvement a été l'inquiétude entourant le secteur technologique. »

BAISSE DU RENDEMENT DES TITRES DU TRÉSOR À 10 ANS

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 4 points de base à 5,096%.

Selon le CME FedWatch , les anticipations d'une hausse des taux d'au moins 25 points de base par la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine s'établissent à 14,9 %, contre 22,1 % il y a une semaine et 57,6 % il y a un mois.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a reculé de 5 points de base, à 5,423 %.

LE MARCHÉ IMMOBILIER S'AFFAIBLIT

Au cours d'une semaine peu chargée en données économiques, les rapports sur le marché immobilier ont mis en évidence l'impact de la hausse des taux.

Le ministère du Commerce a indiqué que la construction de maisons individuelles et les permis de construire aux États-Unis avaient fortement chuté en septembre, tandis que l'Association nationale des agents immobiliers a déclaré que son indice des ventes de logements en attente avait plongé de 7,3 % pour s'établir à 66,0 le mois dernier, son plus bas niveau depuis le début de la série en 2001.

Un élément très suivi de la courbe des taux du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons du Trésor à 2 et à 10 ans US2US10=TWEB et est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 34,3 points de base positifs.

L'offre sur le marché va s'accroître cette semaine, le Trésor américain mettant aux enchères mercredi 13 milliards de dollars d'obligations à 20 ans et jeudi 26 milliards de dollars de titres du Trésor américain indexés sur l'inflation (TIPS) à 5 ans.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Fed, a reculé de 0,8 point de base à 4,753 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à 5 ans s'établissait en dernier lieu à 2,379 %, après avoir clôturé à 2,39 % le 19 octobre.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans s'établissait en dernier à 2,346 %, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an pour la prochaine décennie.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le CME FedWatch, les probabilités d'une hausse des taux par la Fed lors de la réunion de la semaine prochaine reculent à 14,9 %

* L'indice des ventes de logements en attente s'effondre de 7,3 %

* Les mises en chantier ont baissé en septembre