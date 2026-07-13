Les remboursements de droits de douane font grimper le déficit budgétaire américain de juin à 120 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les remboursements de droits de douane, les changements dans la politique tarifaire de Trump (paragraphes 3 à 7) et les recettes douanières nettes depuis le début de l'année (paragraphe 14)

* Le Trésor américain a remboursé 49,2 milliards de dollars de droits de douane illégaux en juin, entraînant une sortie nette de recettes douanières

* Le déficit de juin marque un revirement radical par rapport à l'excédent de 27 milliards de dollars enregistré il y a un an

* La politique tarifaire de Trump est en pleine évolution, les droits d'importation temporaires arrivant à expiration et des mesures de remplacement étant attendues

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par David Lawder

L'augmentation des remboursements liés aux droits de douane du président Donald Trump, après leur déclaration d’illégalité, a fait grimper le déficit budgétaire fédéral de juin à 120 milliards de dollars, a déclaré lundi le département du Trésor américain, ce qui marque un revirement radical par rapport à l’excédent de 27 milliards de dollars enregistré en juin 2025, quel’administration avait présenté comme la preuve du succès de sa politique tarifaire .

Le Trésor a fait état de recettes brutes de droits de douane s'élevant à 23,6 milliards de dollars, mais de remboursements à hauteur de 49,2 milliards de dollars, ce qui s'est traduit par une sortie nette de 25,6 milliards de dollars pour le mois. Les remboursements ont commencé à être versés en mai, après que la Cour suprême des États-Unis eut jugé illégaux, en février, les droits de douane mondiaux les plus étendus et les plus élevés imposés par Trump, en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act). Les remboursements de juin ont plus que doublé par rapport aux 22 milliards de dollars restitués en mai, ce qui s’était traduit par une légère sortie de 42 millions de dollars.

En juin 2025, alors que les droits de douane de Trump continuaient de s’intensifier, le Trésor a fait état de recettes douanières nettes de 26,6 milliards de dollars, les portant ainsi au-delà de la barre des 100 milliards de dollars pour la première fois au cours d’un exercice fiscal. À l’époque, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avait déclaré que les résultats budgétaires montraient que les États-Unis « récoltaient les fruits » de la politique tarifaire de Trump.

Cette politique est en pleine évolution, car un droit de douane mondial temporaire de 10 % doit expirer le 24 juillet et l’administration prépare de nouveaux droits de douane en réponse à ce qu’elle considère comme une application laxiste des lois contre le travail forcé et une surcapacité industrielle.

Un juge fédéral a averti que l’appel interjeté par le gouvernement contre son ordonnance de remboursement de tous les droits de douane illégaux retardait les paiements . Les remboursements de mai et juin représentent environ 71 milliards de dollars, soit 42 % des 166 milliards de dollars de droits de douane perçus en vertu de l’IEEPA par l’agence des douanes et de la protection des frontières (CBP) et faisant l’objet de remboursements.

Un responsable du Trésor américain a refusé de commenter l’évolution future des remboursements de droits de douane.

BAISSE DES RECETTES

Les remboursements de droits de douane de juin ont contribué à faire baisser le total des recettes de juin de 31 milliards de dollars, soit 6 % , pour s’établir à 496 milliards de dollars par rapport à juin 2025. Ce mois est généralement un mois important en termes de recettes en raison des échéances de paiement des impôts trimestriels.

Les dépenses pour le mois de juin se sont élevées à 616 milliards de dollars, soit une hausse de 117 milliards de dollars, ou 23 %, par rapport au total déclaré pour juin 2025. Le Trésor a toutefois précisé que les dépenses de juin 2025 avaient été réduites de 97 milliards de dollars en raison de décalages calendaires dans le versement des prestations sociales.

Sur une base ajustée, le déficit de juin a augmenté de 53 milliards de dollars, soit 79 %, par rapport au déficit ajusté de l’année précédente, qui s’élevait à 67 milliards de dollars.

Les dépenses brutes d’intérêts du Trésor au titre de la dette publique en juin ont augmenté de 41 milliards de dollars, soit 28 %, pour atteindre 185 milliards de dollars, mais ce chiffre a été partiellement compensé par une hausse de 10 milliards de dollars, soit 17 %, des intérêts perçus par les fonds fiduciaires fédéraux, qui ont atteint 70 milliards de dollars. Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2026, le déficit a augmenté de 29 milliards de dollars , soit 2 %, pour atteindre 1 367 milliards de dollars. Les recettes pour cette période ont progressé de 143 milliards de dollars, soit 4 %, pour s’établir à 4 151 milliards de dollars, tandis que les dépenses ont augmenté de 172 milliards de dollars, soit 3 %, pour atteindre 5 518 milliards de dollars. Les recettes douanières cumulées depuis le début de l’exercice, après remboursements, se sont élevées à 163 milliards de dollars, contre 108 milliards de dollars pour la même période de l’exercice 2025.