Les relèvements de HSBC sur Hermès et Kering snobés en Bourse
Dans une étude diffusée aujourd'hui, les analystes de la banque britannique expliquent désormais afficher un conseil d'achat sur la quasi-totalité des titres du secteur maintenant qu'ils ont porté leur recommandation sur les titres Hermès, Kering et Moncler de "conserver" à "acheter".
Un biais acheteur quasi-généralisé
L'établissement financier rappelle par ailleurs qu'il continue toujours d'apprécier les titres LVMH, Richemont, Prada et Burberry, eux aussi conseillés à l'achat.
Seul le titre du groupe horloger Swatch ne bénéficie pas d'une recommandation d'achat, mais voit tout de même son conseil relevé d'"alléger" à "conserver" ce lundi.
Un contexte de marché adverse
En dépit de cet optimisme affiché par HSBC, tous les titres du secteur évoluaient dans le rouge lundi après-midi, pénalisés par la chute des marchés mondiaux suite à la flambée des prix du pétrole.
Cette vague de relèvements intervient en effet dans une séance particulièrement difficile pour les places boursières, qui voient les investisseurs privilégier pour l'heure la prudence face aux pressions reflationnistes liées à l'énergie.
A un peu plus d'une heure de la clôture du marché parisien, le titre Hermès limitait son repli à 0,1%, mais Kering perdait 2,2%, tandis que LVMH cédait autour de 1%.
Avec un recul de plus de 2%, l'indice sectoriel STOXX Europe Luxury 10 faisait aujourd'hui moins bien que l'indice paneuropéen STOXX Europe 600, qui se contractait de 0,9% au même moment.
