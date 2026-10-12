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Les règles relatives au contenu local auront une incidence sur le choix du site de production automobile, selon le directeur général de Cupra
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 13:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Markus Haupt, directeur général de Cupra, a déclaré lundi que les règles relatives au contenu local auraient une incidence sur le choix du lieu de production des nouveaux modèles du constructeur automobile, filiale de l'

VOWG.DE allemande Volkswagen.

“La Tavascan restera en Chine; nous y avons investi et nous devons désormais honorer cet investissement, mais il va de soi que les exigences en matière de contenu local auront une incidence sur les futurs modèles et, bien sûr, sur les sites de production”, a-t-il déclaré à Reuters en marge du Salon de l'automobile de Paris.

“C’est une pratique commerciale normale pour nous, nous y sommes préparés, nous disposons d’un très bon réseau de fournisseurs”, a-t-il ajouté.

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