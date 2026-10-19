Les règles de fonds propres d'UBS placent les Suisses entre le marteau et l'enclume

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* Une commission de l'Assemblée nationale se penchera sur la réglementation bancaire le 26 octobre

* UBS juge excessifs les projets actuels en matière d'exigences de fonds propres

* Les perspectives d'un assouplissement de la réglementation sont actuellement jugées faibles

par Dave Graham et Ariane Luthi

Les législateurs suisses sont confrontés à un dilemme alors qu’ils élaborent de nouvelles règles en matière de fonds propres pour UBS UBSG.S à la suite de l’effondrement du Crédit Suisse en 2023: si elles sont trop strictes, la plus grande banque suisse pourrait s’installer à l’étranger; si elles sont trop laxistes, un éventuel référendum pourrait prolonger l’incertitude.

Une commission de la Chambre basse entamera le 26 octobre l’examen des règles bancaires adoptées le mois dernier par la Chambre haute du Parlement suisse , que la direction d’UBS a qualifiées d’intolérables .

Les perspectives d’un assouplissement de ces règles semblent minces.

De grands investisseurs ont exhorté UBS à quitter la Suisse à la recherche d’une réglementation plus favorable, et la banque élabore actuellement des plans d’urgence potentiels, notamment le transfert de son siège social ou la fusion avec un autre établissement bancaire, ont indiqué des sources à Reuters.

Pourtant, le coût d’un départ ou la perte de son identité suisse pourrait être un prix que le gestionnaire de fortune zurichois n’est pas disposé à payer.

Leo Mueller, député du Parti du centre siégeant au sein de la commission, a déclaré que le Parlement se trouvait dans une situation délicate.

“Si nous édulcorons trop le texte, il y aura un référendum. Nous courons alors le risque que les gens disent “ce n’est pas suffisant”, que la proposition soit rejetée et que nous nous retrouvions sans rien du tout”, a-t-il déclaré.

“Si nous sommes trop stricts, la banque pourrait dire: “Eh bien, la Suisse est désormais un endroit difficile pour faire des affaires, nous allons chercher ailleurs.””

Des compromis circulent, certains députés s’efforçant d’atténuer les propositions, mais l’avis général, tous bords politiques confondus, est que tout assouplissement sera difficile à obtenir.

MENACE DE RÉFÉRENDUM

La Chambre haute a décidé qu’UBS devait doter ses filiales étrangères d’un capital de base de catégorie 1 (CET1) à hauteur de 90%, contre une réserve actuelle de 60% pouvant être partiellement couverte par des fonds moins coûteux. Le gouvernement a proposé une exigence de 100% de CET1.

UBS a répété à plusieurs reprises qu’elle souhaitait rester en Suisse et que sa présence dans ce pays était bénéfique tant pour la banque que pour la nation. Elle estime toutefois que la proposition d’une exigence de 90% de CET1 est excessive et nuirait à sa compétitivité.

La ministre des Finances, Karin Keller-Sutter, qui a laissé entrevoir la possibilité d’un référendum populaire – dans le cadre duquel une loi peut être contestée si elle recueille un soutien suffisant –, souhaite que le Parlement entérine l’objectif de 90% de fonds propres CET1, a déclaré une source proche du dossier.

Son ministère n’a pas souhaité faire de commentaire.

Les sociaux-démocrates, qui sont favorables à un ratio CET1 de 100%, affirment qu’ils décideront s’il convient de demander un référendum une fois que le Parlement aura pris sa décision, ce qui n’est pas prévu avant décembre au plus tôt.

Certains actionnaires estiment que les règles proposées pourraient étouffer UBS. Artisan Partners a publiquement exhorté la banque à quitter la Suisse en raison de ces réglementations.

Hans-Peter Portmann, du Parti libéral (FDP) de centre-droit, a proposé un ratio de fonds propres CET1 de 75% pour les filiales étrangères d’UBS, associé à un mécanisme visant à renforcer sa capacité d’absorption des pertes si les ratios de fonds propres descendent en dessous d’un certain seuil.

“Une solution sera trouvée qui permettra à UBS de continuer à rémunérer ses actionnaires de manière appropriée au regard du risque et de constituer des réserves d’investissement pour l’avenir, tout en minimisant autant que possible le risque de défaillance pour les contribuables suisses”, a-t-il déclaré.

D’autres propositions devraient voir le jour avant le débat en séance plénière de la Chambre basse, prévu en décembre.

UNE LIGNE PLUS DURE

Le soutien de la Chambre haute à la proposition d’un ratio CET1 de 90% s’est avéré plus fort que prévu .

À la Chambre basse, les partis de centre-gauche sont mieux représentés et ceux du centre et du centre-droit sont soit divisés, soit enclins à adopter une ligne plus ferme, ont indiqué à Reuters des sources au sein du Parlement.

“À mon avis, la Chambre basse pourrait se mettre d’accord sur 90%”, a déclaré Olivier Feller, député du FDP, qui soutient un ratio CET1 de 100% pour les filiales étrangères d’UBS, tout en précisant que la position de son parti faisait encore l’objet de discussions. “Nous sommes un petit pays avec une grande banque.”

Urs Saxer, professeur de droit à l’université de Zurich, a estimé que tout compromis se situerait probablement proche de la proposition de 90% de fonds propres CET1.

“UBS n’agira pas de manière irrationnelle”, a-t-il déclaré. “Il faudrait une très bonne raison pour partir, et la stabilité ainsi que la sécurité juridique qu’offre la Suisse sont difficiles à trouver de nos jours.”