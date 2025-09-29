Les réductions des dépenses d'investissement de TotalEnergies ne parviennent pas à apaiser les craintes des investisseurs concernant la dette

Total vend 50 % de son portefeuille solaire américain pour 950 millions de dollars

Achète 49 % des actifs gaziers américains en amont pour un montant non divulgué

Le directeur général est sous pression pour réduire le ratio d'endettement net de 18 %

Réduira les investissements de 1 milliard de dollars par an jusqu'en 2030

Le plan de TotalEnergies TTEF.PA visant à réduire les dépenses d'investissement annuelles d'un milliard de dollars et à vendre davantage d'actifs énergétiques n'a pas réussi à apaiser lesinquiétudes du marchéconcernant sa récente augmentation de la dette, les actions ayant chuté de 2 % après que le directeur général Patrick Pouyanne a organisé une journée d'investisseurs lundi.

La réduction des dépenses d'investissement, à 15-17 milliards de dollars par an pour la période 2027-2030, fait partie d'une initiative visant à économiser 7,5 milliards de dollars, a déclaré la major pétrolière dans un communiqué. Le groupe a également déclaré la semaine dernière qu'il prévoyait de réduire les rachats d'actions trimestriels afin de s'adapter à la baisse des prix du pétrole.

"Nous pouvons réaliser la même croissance mais avec moins de capex et d'opex (operating expenditure)," a déclaré Pouyanne aux investisseurs.

Cependant, les analystes de RBC ont qualifié ces changements de "modestes" et ont déclaré que l'entreprise pourrait avoir du mal à maintenir son endettement sous les niveaux actuels, compte tenu de la baisse des prix des matières premières.

LA VENTE SOLAIRE FAIT PARTIE D'UNE SÉRIE DE VENTES

Plus tôt dans la journée de lundi, TotalEnergies a déclaré qu'il lèverait 950 millions de dollars grâce à la vente d'une participation de 50 % dans un portefeuille solaire de 1,4 gigawatt aux États-Unis à la société d'investissement KKR

KKR.N .

Pouyanne a déclaré que la vente est l'une des nombreuses opérations destinées à lever 3,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année pour compenser plus de 3 milliards de dollars d'acquisitions qui ont contribué à plus que doubler la dette de TotalEnergies au cours des six premiers mois de l'année 2025.

Le groupe prévoit également de se retirer de toutes ses participations dans le secteur de l'énergie en dehors de ses marchés stratégiques aux États-Unis, enEurope, au Royaume-Uni et auBrésil, a déclaré Stéphane Michel, président de Gas, Power and Renewables, aux analystes, y compris en Inde, où se trouvent 25 % de ses actifs opérationnels dans le secteur des énergies renouvelables, en partenariat avec Adani Group.

"En ce qui concerne les énergies renouvelables, je considère que nous avons la plupart de ce dont nous avons besoin", a déclaré M. Pouyanne, tout en ajoutant qu'il était toujours à la recherche de centrales électriques au gaz lucratives qui fonctionnent comme énergie de secours pour l'énergie éolienne et solaire intermittente.

TotalEnergies a également déclaré lundi qu'il achèterait une participation de 49 % dans les champs de gaz en amont de Continental Resources dans l'État américain de l'Oklahoma, pour un montant non divulgué.

DIFFICULTÉ À VENDRE DES ACTIFS

La semaine dernière, la société française a vendu une participation dans un champ pétrolifère à Shell pour un montant de 510 millions de dollars, mais deux autres transactions sont compromises.

Une vente d'actifs pétroliers nigérians pour un montant de 860 millions de dollars est tombée à l'eau la semaine dernière, l'acheteur Chappal Energies n'ayant pas réussi à réunir suffisamment d'argent. M. Pouyanne a indiqué qu'il était en pourparlers avec un autre acheteur.

En juillet, la vente des actifs gaziers de TotalEnergies à l'ouest des îles Shetland, en Grande-Bretagne, a également échoué , après la faillite de l'acheteur potentiel Prax Group.

Le taux d'endettement de TotalEnergies - une mesure de la dette nette par rapport aux capitaux propres - a bondi à 18 %, contre environ 8 % au cours des six premiers mois de l'année. Ce chiffre atteint 28 % si l'on tient compte des 8,9 milliards de dollars de contrats de location et des 9,75 milliards d'euros (11,37 milliards de dollars) de dette hybride. Les bénéfices trimestriels ont atteint leur niveau le plus bas depuis quatre ans cet été.

Pouyanne a déclaré que le ratio d'endettement serait ramené à 15 % d'ici la fin de l'année, mais qu'il se sentait à l'aise avec un niveau inférieur à 20 %.