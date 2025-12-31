Wall Street termine en baisse, à l'issue d'une année record

Un opérateur à la Bourse de New York porte des lunettes "2026", le 31 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi pour sa dernière séance de l'année, 2025 ayant autrement été particulièrement faste pour les investisseurs malgré quelques soubresauts.

Le Dow Jones a reculé de 0,63%, l'indice Nasdaq a perdu 0,76% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,74%.

"La baisse du jour est liée au fait que les investisseurs ont décidé d'empocher des bénéfices dans un contexte de rendement annuel à deux chiffres (...) pour la troisième année consécutive", remarque Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Sur un an, le S&P 500 a progressé de 16,39%, le Nasdaq a bondi de 20,36% et le Dow Jones a avancé de 12,97%.

2025 a toutefois réservé des surprises, avec notamment, dans un premier temps, un net plongeon provoqué par l'annonce de l'instauration de substantiels droits de douane par Donald Trump en avril.

La Bourse de New York s'est ensuite relevée et a avancé d'un pas soutenu, sans prendre ombrage des nouvelles menaces commerciales de Washington.

Les investisseurs se sont concentrés sur la bonne santé de l'économie américaine, l'effet des droits de douane restant mesuré, et le nouveau cycle de baisse de taux déclenché par la banque centrale des Etats-Unis (Fed), qui a offert des perspectives de bénéfices supplémentaires pour les entreprises.

"La perspective d'une reprise économique devrait ouvrir la voie à une croissance soutenue des bénéfices l'année prochaine", estime Jose Torres.

"Mais le marché n'est pas à l'abri d'une correction en 2026", note auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Des inquiétudes autour des niveaux de valorisation des grands noms de l'intelligence artificielle, et la possibilité de rentabiliser les investissements massifs des dernières années, ont provoqué des reculs ponctuels des cours en fin d'année.

Et des doutes subsistent quant au rythme de baisse des taux de la Fed, notamment si le marché du travail américain montre des signes d'amélioration.

Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont d'ailleurs ressorties mercredi en deçà des attentes, passant sous le seuil symbolique des 200.000 demandes pour la deuxième fois de l'année.

Ces chiffres "sont étonnamment bons", rélève M. Cardillo.

La place américaine sera fermée jeudi et n'attend pas de donnée économique majeure vendredi.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans s'est tendu à 4,16% contre 4,12% à la clôture la veille.

Au tableau des valeurs, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC (+1,45% à 303,92 dollars) a été recherché après avoir annoncé le lancement de la production de masse de puces ultra-performantes 2nm, qui ouvrent la voie à des performances accrues pour l'intelligence artificielle (IA).

Principal fabricant mondial de semi-conducteurs, TSMC compte comme clients Nvidia ou Apple , qui dépensent des milliards de dollars pour acquérir puces, serveurs et centre de données.

L'équipementier sportif Nike a brillé (+4,15% à 63,73 dollars) après des informations de presse selon lesquelles le patron du groupe, Elliott Hill, aurait acheté plus de 16.000 actions pour un total de 1 million de dollars.

Tim Cook, patron d'Apple et membre du conseil d'administration de Nike, aurait aussi augmenté sa participation.

La chaîne d'hôtellerie Hyatt Hotel (-1,97% à 160,34 dollars) a reculé après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'année 2025, en raison d'une nouvelle estimation des dégâts causés par l'ouragan Melissa, l'un des plus puissants à avoir jamais balayé les Caraïbes.

