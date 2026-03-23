Les raffineurs japonais se tournent vers l'Amérique du Nord pour s'approvisionner en brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte, ajout de détails et de citations) par Yuka Obayashi et Katya Golubkova

L'Amérique du Nord est une source alternative potentielle de pétrole brut pour les raffineurs japonais, l'Equateur, la Colombie et le Mexique étant également considérés comme des options possibles, a déclaré lundi le président de l'Association japonaise du pétrole, Shunichi Kito. Les acheteurs de pétrole du monde entier ont cherché à remplacer les approvisionnements des pétroliers bloqués dans la région du Golfe en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz qui s'en est suivie.

"Les compagnies pétrolières japonaises étudient les possibilités d'approvisionnement auprès de différents pays ou y envoient des navires", a déclaré M. Kito lors d'une conférence de presse.

L'approvisionnement en pétrole brut est la priorité absolue, même si la flambée des taux de fret et des frais d'assurance entraîne une augmentation des coûts, a-t-il ajouté.

Les prix du pétrole ont grimpé à plus de 100 dollars le baril alors que le détroit d'Ormuz, une voie d'approvisionnement majeure pour le pétrole mondial et le GNL, reste fermé. Pour tenter d'atténuer la crise de l'approvisionnement, l'administration du président américain Donald Trump a temporairement levé les sanctions sur l'achat de pétrole russe et iranien bloqué en mer.

Le Japon ne prévoit pas dans l'immédiat d'importer du pétrole d'Iran ou de Russie en dehors du projet Sakhaline 2, a déclaré M. Kito.

Kito, qui est également président du raffineur de pétrole japonais Idemitsu Kosan 5019.T , a déclaré que la crise devrait être l'occasion pour le Japon de diversifier ses sources d'approvisionnement à long terme.

Le Japon, qui importe 95 % de son pétrole du Moyen-Orient, devrait investir dans la production de pétrole brut en Alaska afin de diversifier ses sources d'approvisionnement.

Si la crise iranienne se poursuit, le gouvernement japonais devrait également envisager une deuxième série de sorties de pétrole de ses stocks stratégiques, d'une ampleur similaire à la première série, a déclaré M. Kito, après que le Japon a commencé à puiser dans ses réserves la semaine dernière. L'Agence internationale de l'énergie consulte les gouvernements d'Asie et d'Europe sur la mise en circulation d'une plus grande quantité de pétrole stocké, a déclaré lundi son directeur exécutif, Fatih Birol.