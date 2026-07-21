Les raffineurs font pression sur les négociants pour s'approprier une part plus importante du pétrole vénézuélien

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* Le nombre d'acheteurs augmente, remettant en cause l'importante part de marché acquise par les négociants

* Des cargaisons de brut sont attribuées à des raffineurs américains et asiatiques

* Chevron, Repsol et Eni augmentent leur production tout en concluant des accords directs avec PDVSA

par Marianna Parraga

Les raffineurs et les sociétés pétrolières aux États-Unis et ailleurs gagnent des parts de marché sur le brut vénézuélien en signant des contrats directs avec la société d'État PDVSA, remettant ainsi en cause la position des négociants internationaux qui avaient conclu des accords antérieurs avec le gouvernement de la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Les sociétés de négoce Vitol et Trafigura contrôlent actuellement la part du lion des exportations de pétrole vénézuélien grâce à des accords signés en janvier avec Caracas et supervisés par Washington, qui leur permettent d’acquérir plus de 100 millions de barils destinés à la revente à des acheteurs finaux en six mois.

PDVSA revient toutefois progressivement au modèle économique qu’elle appliquait avant l’imposition des sanctions énergétiques américaines à ce pays membre de l’OPEP en 2019, qui privilégie les contrats d’approvisionnement avec ses partenaires de coentreprise et ses raffineries plutôt que de passer par des intermédiaires.

Ce modèle pourrait permettre à PDVSA d’obtenir de meilleurs prix dans le cadre de contrats de vente à plus long terme, ont indiqué des sources impliquées dans les négociations.

Le raffineur américain Phillips 66 PSX.N a recommencé en mai à acheter des cargaisons au comptant auprès de PDVSA après une interruption de sept ans. En juillet, la société s’est vu attribuer trois cargaisons de Merey 16, son brut lourd phare, pour livraison au principal port pétrolier du pays, José, comme l’indiquent les documents d’expédition.

Le raffineur indien Reliance Industries RELI.NS a également commencé à acheter directement du brut à PDVSA en mai, selon ces documents. Ces barils viennent désormais compléter les cargaisons achetées auprès de Vitol, Trafigura et Chevron

CVX.N afin de garantir des volumes suffisants pour répondre à la demande.

Valero Energy VLO.N et la société thaïlandaise Tipco Asphalt TASCO.BK devraient commencer à effectuer des achats directs dans les mois à venir, ont indiqué les sources. Toutefois, à la mi-juillet, aucun créneau de chargement ne leur avait encore été attribué, selon les documents.

Ces quatre entreprises avaient des contrats d’approvisionnement en pétrole brut avec PDVSA jusqu’au début de l’année 2019, date à laquelle les sanctions américaines ont réduit les exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis, l’Europe et certains pays asiatiques. L’entreprise publique souhaite les réintégrer dans son portefeuille de clients afin de diversifier les destinations et les prix, tout en concluant des accords à long terme pour écouler des qualités de pétrole lourd qui, sans cela, seraient difficiles à commercialiser, a déclaré une source au sein de l’entreprise.

PDVSA, le ministère vénézuélien du Pétrole, Chevron, Phillips 66, Valero et Reliance n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Tipco a indiqué que la société n’avait encore effectué aucun achat.

En mai, le département américain de l’Énergie a indiqué que les ventes totales de pétrole du Venezuela représentaient entre 2 et 3 milliards de dollars par mois, environ la moitié de ce volume étant destinée aux États-Unis. Le département a répertorié des filiales de TotalEnergies TTEF.PA , d’Aramco, de Chevron, Citgo Petroleum, Exxon Mobil XOM.N , Marathon Petroleum MPC.N , Pemex, PBF Energy PBF.N , Phillips 66, Trafigura, Valero et Vitol comme importateurs aux États-Unis cette année, sans donner plus de détails sur les conditions de vente.

DES PARTENAIRES EN PLEINE EXPANSION Alors que le Venezuela exporte désormais plus de 1,2 million de barils par jour (bpd) de pétrole et de carburant — soit une augmentation par rapport à une moyenne de 847 000 bpd en 2025 —, les principaux partenaires de PDVSA augmentent également leurs achats de pétrole vénézuélien, selon les documents et les données basées sur les mouvements des pétroliers.

Au deuxième trimestre, Chevron a exporté quelque 293 000 bpd de brut vénézuélien vers ses raffineries et d’autres destinataires, soit une hausse par rapport aux 223 000 bpd du trimestre précédent et une avancée concrète vers son objectif d’augmentation de la production et des exportations au Venezuela.

La société espagnole Repsol REP.MC a commencé à charger directement du brut Merey 16 à José en juillet, après s’être approvisionnée auprès de négociants au cours des mois précédents, tandis que l’italienne Eni ENI.MI s’est également vu attribuer une cargaison à destination de l’Europe cette année, selon ces documents. Ce pétrole sert à amortir la dette en cours des entreprises, ont indiqué des sources. Chevron, Repsol et Eni font partie des entreprises qui ont annoncé cette année l’extension de leurs projets pétroliers et gaziers au Venezuela. Les exportations issues de leurs coentreprises devraient augmenter, ce qui constituera un nouveau défi pour les volumes alloués aux sociétés de négoce.

De leur côté, les négociants internationaux cherchent également à développer leurs activités au Venezuela. Trafigura dispose déjà d’une petite équipe opérant depuis Caracas, tandis que Vitol s’apprête à recruter une douzaine de personnes sur place.

Le Venezuela prévoit que sa production de brut passera de 1,2 million de barils par jour actuellement à 1,37 million de barils par jour d’ici la fin de l’année, ce qui créera une marge pour davantage d’approvisionnements et de concurrence.