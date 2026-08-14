Les raffineurs asiatiques achètent davantage de pétrole brut américain alors que le détroit d'Ormuz reste bloqué, selon des opérateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siyi Liu

Au moins quatre raffineurs asiatiques ont acheté du brut américain cette semaine, alors que le détroit d’Ormuz restait de fait fermé et que les raffineurs cherchaient des sources d’approvisionnement alternatives pour des livraisons prévues plus tard dans l’année, ont indiqué des opérateurs.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz est tombé en fin de semaine en dessous de la moyenne de ce mois , en raison des revendications concurrentes des États-Unis et de l’Iran sur le contrôle de cette voie navigable.

En l’absence de perspective immédiate d’une libre circulation maritime dans le détroit, les marges de raffinage élevées, conjuguées à une offre de carburant restreinte, ont incité les raffineurs à s’assurer des stocks de brut pour les mois à venir en dehors du golfe Persique.

La société sud-coréenne GS Caltex a acheté deux millions de barils de brut Mars à Shell, pour une livraison en novembre. Ce brut s’est négocié avec une prime d’environ 13 à 14 dollars le baril par rapport à l’indice de référence de Dubaï pour octobre, ont indiqué des négociants.

Cosmo Energy Holdings 5021.T , troisième raffineur japonais, a acheté du brut Mars à Trafigura, tandis qu’Eneos Corp, premier raffineur du pays, a acquis 2 millions de barils de West Texas Intermediate (WTI) auprès de Trafigura pour une livraison en novembre, avec une prime de plus de 10 dollars par baril par rapport au cours du WTI d’octobre.

La société publique taïwanaise CPC Corp a acheté 2 millions de barils de WTI dans le cadre d’un appel d’offres, avec une prime d’environ 8 à 9 dollars le baril par rapport au Brent daté. CPC a également acheté du brut en provenance d’Afrique de l’Ouest via cet appel d’offres, ont indiqué ces sources.

Les entreprises ne commentent généralement pas les transactions commerciales.

Avant la guerre en Iran, l’Asie s’approvisionnait à plus de 50 % en pétrole brut au Moyen-Orient. La région a importé 2,35 millions de barils par jour de pétrole brut en provenance des États-Unis en juillet, un niveau record, selon les données de la société de suivi maritime Kpler.

Cette semaine, les raffineurs publics indiens Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS et Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd MRPL.NS ont également lancé des appels d’offres pour l’achat de pétrole brut. O/TEND