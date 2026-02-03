Les raffineurs américains peinent à absorber la hausse soudaine des importations de pétrole vénézuélien

Les exportations de brut vénézuélien ont fortement augmenté en janvier

Certains raffineurs américains estiment que les cargaisons de pétrole proposées sont trop chères

L'Inde pourrait être un acheteur potentiel pour le brut excédentaire

(Ajout du prix du brut canadien au paragraphe 7 et des détails de l'événement au paragraphe 11) par Marianna Parraga, Shariq Khan et Georgina McCartney

Les raffineurs de la côte américaine du Golfe du Mexique ont du mal à absorber l'augmentation rapide des livraisons de brut vénézuélien depuis l'accord phare de 2 milliards de dollars conclu le mois dernier entre Caracas et Washington, ce qui pèse sur les prix et laisse certains volumes invendus, d'après les négociants et les données d'expédition.

La faible demande américaine représente un premier obstacle aux espoirs du président Donald Trump d'envoyer la majorité du pétrole du pays sud-américain aux États-Unis depuis que les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro le mois dernier lors d'un raid à Caracas.

Les sociétés de négoce Vitol et Trafigura ont obtenu des licences américaines pour commercialiser et vendre millions de barils de pétrole vénézuélien à la suite de l'opération américaine et d'un accord d'approvisionnement ultérieur avec la présidente intérimaire Delcy Rodriguez.

Les maisons de commerce, qui ont rejoint la major énergétique Chevron CVX.N pour obtenir l'autorisation d'exporter du pétrole vénézuélien, ont conclu plusieurs accords préliminaires pour vendre certaines cargaisons à des raffineurs aux États-Unis et en Europe. Toutefois, Chevron ayant également augmenté rapidement ses exportations, les sociétés de négoce ont désormais du mal à trouver suffisamment d'acheteurs parmi les raffineurs de la côte du golfe du Mexique, ont indiqué les négociants.

"Nous sommes tous confrontés à ce problème où il y a plus à placer et pas assez de preneurs", a déclaré l'un des négociants, citant la réticence des raffineurs américains à acheter du brut vénézuélien. Certains raffineurs se plaignent que les prix, bien qu'en baisse, restent élevés par rapport à ceux des qualités lourdes canadiennes concurrentes.

Les cargaisons de pétrole lourd vénézuélien pour livraison sur la côte du golfe du Mexique sont offertes à environ 9,50 dollars le baril en dessous de la référence Brent LCOc1 , contre des rabais de 6 à 7,50 dollars le baril à la mi-janvier.

Parallèlement, le brut canadien WCS destiné à la côte du Golfe se négocie avec une décote d'environ 10,25 dollars le baril par rapport au Brent, a indiqué un négociant mardi.

Le mois dernier, les exportations totales de pétrole vénézuélien vers les États-Unis ont presque triplé pour atteindre 284 000 barils par jour (bpd), selon les données basées sur les mouvements des pétroliers.

Les États-Unis absorbaient quelque 500 000 bpj de pétrole vénézuélien avant que Washington n'impose des sanctions au pays en 2019. Mais les exportations vers les États-Unis sont tombées à zéro à la mi-2025 après que Trump a révoqué toutes les licences de commerce et de transport maritime.

Atteindre à nouveau la capacité maximale des raffineurs américains prendra du temps, a déclaré l'un des négociants, en partie parce que certaines installations nécessiteraient des ajustements pour traiter un pétrole plus lourd.

Le raffineur Phillips 66 PSX.N peut traiter environ 250 000 bpj de brut vénézuélien, mais les prix doivent être compétitifs pour que les qualités vénézuéliennes remplacent d'autres sources de pétrole lourd, a déclaré son directeur général Mark Lashier lors de l'Argus Americas Crude Summit à Houston mardi.

Chevron et Trafigura ont refusé de commenter. PDVSA, la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, et Vitol n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

UNE CONCURRENCE ACCRUE

Chevron, dont la licence vénézuélienne actuelle l'autorise à exporter uniquement vers les États-Unis, a augmenté ses exportations à 220 000 bpj en janvier, contre 99 000 bpj en décembre.

Le directeur général de Chevron, Mike Wirth, a déclaré vendredi aux investisseurs que le réseau de raffinage de l'entreprise peut traiter jusqu'à 150 000 bpj de produits lourds du Venezuela, ce qui implique qu'elle doit stocker ou commercialiser la partie restante auprès d'autres raffineurs.

La société, qui est la seule major pétrolière américaine opérant au Venezuela, y produit quelque 250 000 bpj. Wirth a déclaré que la société voyait un potentiel d'augmentation de la production de 50 % au cours des 18 à 24 prochains mois, à condition que les États-Unis l'autorisent à étendre ses activités.

Les données de surveillance des navires ont montré cette semaine que plusieurs pétroliers affrétés par Chevron et chargés de brut vénézuélien attendaient depuis des jours de pouvoir décharger dans les ports américains ou ralentissaient la navigation.

Une personne connaissant bien les opérations de Chevron a déclaré que la société avait dû négocier de nouvelles dates de déchargement avec ses clients après qu'un blocus américain sur le Venezuela eut entraîné des retards dans les expéditions entre décembre et janvier. Mais toutes les cargaisons ont été vendues avant le départ, a ajouté cette personne.

Entre-temps, Vitol et Trafigura ont exporté quelque 12 millions de barils - l'équivalent d'environ 392 000 bpj - des ports vénézuéliens en janvier, principalement vers des terminaux de stockage dans les Caraïbes, selon les données.

Une grande partie de ce pétrole n'a pas encore été vendue, selon les sources.

Les exportations totales de pétrole vénézuélien ont atteint près de 800 000 bpj le mois dernier, contre 498 000 bpj en décembre.

La Chine était auparavant la principale destination du pétrole vénézuélien, mais plus rien n'y a été envoyé depuis la capture de Nicolas Maduro début janvier, selon les données. Les États-Unis ont déclaré, après l'arrestation de Nicolas Maduro, qu'ils contrôleraient les ventes de pétrole du Venezuela pour une durée indéterminée.

Si la Chine est autorisée à acheter du pétrole , cela ne doit pas se faire à des prix "injustes et inférieurs" à ceux auxquels Caracas vendait le brut auparavant, a déclaré un fonctionnaire américain le mois dernier.

Pékin a rejeté la prise de contrôle par les États-Unis des exportations de pétrole du Venezuela.

La société d'État chinoise PetroChina, qui était jusqu'à présent le principal destinataire du brut vénézuélien, a demandé aux négociants de ne pas acheter ou négocier le pétrole vénézuélien pendant qu'elle évaluait la situation, ont déclaré des sources distinctes à Reuters la semaine dernière.

L'Inde pourrait constituer une soupape de sécurité pour le pétrole vénézuélien.

Lundi, Trump a annoncé un accord commercial avec l'Inde qui réduit les droits de douane américains sur les produits indiens en échange de l'abaissement des barrières commerciales par l'Inde, de l'arrêt de ses achats de pétrole russe et de l'achat de pétrole aux États-Unis et potentiellement au Venezuela.

Le mois dernier, la société indienne Reliance Industries

RELI.NS a déclaré qu'elle envisageait d'importer du pétrole vénézuélien .