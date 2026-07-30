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Les raffineries PBF fonctionneront à 92% de leur capacité au troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 17:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte) par Erwin Seba

Le raffineur américain indépendant PBF Energy PBF.N prévoit d'exploiter ses raffineries à 92% de leur capacité combinée de 1,04 million de barils par jour au troisième trimestre, a indiqué la société jeudi lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

PBF prévoit d'achever au cours du troisième trimestre les réparations d'un reformeur endommagé lors d'un incendie survenu en mai dans sa raffinerie de Chalmette, en Louisiane, d'une capacité de 190.000 barils par jour, a indiqué la société lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

PBF a reporté à 2027, au lieu de 2026, les révisions prévues de sa raffinerie de Chalmette et de celle de Toledo (Ohio), d’une capacité de 172.800 barils par jour, à la suite d’inspections d’évaluation des risques.

La société prévoit de procéder à une révision de l’hydrocraqueur de sa raffinerie de Martinez, en Californie, d’une capacité de 156.400 barils par jour, au cours du troisième trimestre, a indiqué PBF.

Le report de certaines révisions prévues dans ses raffineries a permis à PBF de ramener ses dépenses d’investissement pour 2026 à un montant compris entre 825 et 875 millions de dollars, soit une baisse de 50 à 60 millions de dollars par rapport aux estimations de la société en début d’année.

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