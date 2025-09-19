Les propriétaires de l'Atletico de Madrid sont en pourparlers avancés pour vendre leur participation majoritaire à Apollo, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andres Gonzalez et Amy-Jo Crowley

Les propriétaires de l'Atletico de Madrid sont en pourparlers avancés pour vendre une participation majoritaire dans le club de football espagnol à Apollo Global Management APO.N , selon trois personnes au courant de l'affaire.

L'entreprise américaine pourrait prendre le contrôle du club en acquérant une partie des parts détenues par le directeur général du club, Miguel Angel Gil Marin, et son président, Enrique Cerezo, a déclaré l'une des sources.

Apollo pourrait également acheter des parts du fonds d'investissement Ares Management, selon une deuxième source.

Apollo pourrait ne pas obtenir une participation majoritaire dans un premier temps, mais devrait l'obtenir à un stade ultérieur de la transaction, a déclaré une troisième personne. Cette personne a ajouté que la direction devrait rester en place et que les propriétaires pourraient ne vendre qu'une partie de leurs actions.

Une telle opération marquerait la dernière incursion des sociétés de capital-investissement dans le domaine du sport, attirées par la stabilité et la prévisibilité de ses sources de revenus. La publication espagnole Expansion a d'abord rapporté que les négociations portaient sur une vente de la majorité des parts, ajoutant qu'un accord valoriserait le club à 2,5 milliards d'euros (2,9 milliards de dollars).

Les trois sources, qui ont précisé qu'un accord n'était pas garanti et que les négociations pouvaient encore échouer, se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère privé des pourparlers.

Apollo et Ares se sont refusés à tout commentaire. Gil Marin et Cerezo ont refusé de commenter par l'intermédiaire d'un représentant.

Les trois investisseurs détiennent environ 70 % du club par l'intermédiaire de l'Atletico Holco. Le reste est détenu par le groupe de transport maritime et d'énergie Quantum Pacific, selon le site web du club.

Un représentant de Quantum Pacific n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Apollo dispose d'une exclusivité de trois mois, jusqu'à la mi-octobre, pour investir dans le club, a déclaré l'une des personnes interrogées.

L'Atletico de Madrid a déclaré qu'il devrait procéder à une augmentation de capital d'au moins 60 millions d'euros pour investir dans l'équipe et construire des projets sportifs et de loisirs autour de son stade Metropolitano à Madrid. Il a ajouté qu'il ferait appel à de nouveaux partenaires pour investir des capitaux.

Apollo, société cotée à New York qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs, prévoit de lancer un véhicule d'investissement dans le sport d'une valeur de 5 milliards de dollars, selon le Financial Times.

Selon le cabinet de conseil PwC, le marché mondial du sponsoring sportif devrait atteindre 115 milliards de dollars en 2025 et, au taux de croissance actuel, dépasser 160 milliards de dollars d'ici à 2030.

(1 $ = 0,8490 euro)

(1 $ = 0,8494 euro)