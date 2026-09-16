Les promoteurs immobiliers font grimper les indices FTSE alors que les rendements reculent

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(Dernières nouvelles à la clôture des marchés)

Les actions britanniques ont progressé mercredi, les titres du secteur de l'immobilier et de la construction ayant rebondi grâce aux bons résultats de Barratt Redrow et à la forte baisse des rendements des gilts, tandis que les investisseurs attendaient la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 .FTSE , qui regroupe les valeurs phares, a progressé de 0,3 % à 10 688,47 points, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC , dédié aux valeurs de moyenne capitalisation, a bondi de 1,1 % à 24 070,20 points.

* Le plus grand constructeur immobilier britannique, Barratt Redrow BTRW.L , a bondi de près de 12 %, sa plus forte hausse en pourcentage depuis près de six ans, après que la société a annoncé une amélioration de son taux de réservation, un carnet de commandes bien rempli et un bénéfice supérieur aux prévisions.

* L’indice FTSE 350 des biens ménagers et de la construction résidentielle .FTNMX402020 et l’indice de la construction et des matériaux .FTNMX501010 ont respectivement progressé de 7 % et 4,6 %, ces secteurs sensibles aux taux d’intérêt ayant été rassurés par la forte baisse des rendements.

* Les rendements des obligations d'État britanniques à court terme se dirigeaient vers leur plus forte baisse journalière depuis le 20 mai, chutant plus fortement qu’ailleurs et effaçant une partie de la hausse enregistrée ce mois-ci en raison de l’escalade du conflit dans le Golfe. Le rendement des gilts à 2 ans GB2YT=RR a atteint un plus bas à 4,752 %, les cours du pétrole ayant reculé par rapport à leurs récents sommets. O/R

* L’inflation britannique s’est accélérée pour atteindre en août son plus haut niveau depuis cinq mois, à 3,1 %, même si la hausse des prix, hors coûts énergétiques en forte progression, est restée stable, selon les chiffres officiels.

* La Banque d’Angleterre doit annoncer jeudi sa décision concernant les taux d’intérêt. Les opérateurs s’attendent à ce que la BoE maintienne ses taux inchangés à 3,75 %, mais tablent tout de même sur une hausse d’au moins 41 points de base d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

* La banque centrale américaine devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d'intérêt de 25 points de base dans le courant de la journée, et les opérateurs suivront de près les prévisions concernant l'inflation ou les taux d'intérêt formulées par le président de la Fed, Kevin Warsh.

* Parmi les valeurs de moyenne capitalisation, le distributeur de cartes de vœux Moonpig MOONM.L a reculé de 1,2 % bien qu’il ait maintenu ses prévisions annuelles, les analystes invoquant des inquiétudes liées aux dépenses de consommation et des prises de bénéfices.