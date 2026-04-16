Les promoteurs de médicaments psychédéliques sont en hausse après un reportage de la chaîne CBS selon lequel Trump soutient l'intensification de la recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril -

** Les actions des développeurs de médicaments psychédéliques augmentent après que CBS News a rapporté, en citant des sources, que le président américain Donald Trump a l'intention de signer un décret pour la poursuite de la recherche sur l'ibogaïne

** Les actions de Compass Pathways CMPS.O , Enveric

ENVB.O et Atai ATAI.O , parmi les entreprises qui développent des médicaments psychédéliques pour traiter les troubles neuropsychiatriques, augmentent respectivement de 5,8 %, 6,4 % et 5,4 %

** L'ibogaïne est un composé psychoactif provenant d'un arbuste originaire d'Afrique qui réduirait les symptômes de sevrage et les envies associées aux opioïdes, à l'alcool et à la nicotine

** L'administration Trump ne prévoit pas de reclasser la drogue à des fins médicales pour le moment, elle reste donc une substance de l'annexe I - CBS

** En incluant le mouvement de la session, CMPS et ENVB étaient en baisse de 9,4 % et 39 %, tandis qu'ATAI était en hausse de 4 %