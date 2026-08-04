Les projets d'investissement de SoftBank dans l'IA seront passés au crible lors de la présentation des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se concentrent sur les résultats financiers et l'introduction en bourse d'OpenAI lors de la publication des résultats du premier trimestre de SoftBank

* Selon Fitch, une correction du marché de l'IA pourrait nuire au crédit dans un contexte de valorisations élevées et de rendements incertains

* Certains analystes préviennent que la chute du cours de l'action Arm pourrait entraîner un resserrement de la liquidité chez SoftBank

par Anton Bridge

Le groupe SoftBank 9984.T , spécialisé dans les investissements technologiques, publie jeudi ses résultats du premier trimestre. Les analystes s’intéressent particulièrement à la manière dont il financera son investissement en cours dans OpenAI et à l’impact de l’augmentation de son endettement sur son bilan.

SoftBank est devenu l’un des principaux bailleurs de fonds d’OpenAI, et sa capacité à continuer de financer ses ambitions en matière d’intelligence artificielle est désormais un test décisif pour l’essor général des investissements dans ce secteur. Les finances des entreprises spécialisées dans l’IA font l’objet d’une surveillance accrue de la part des investisseurs, à mesure que les besoins de financement augmentent et que le recours à l’endettement s’intensifie.

SoftBank a annoncé un bénéfice net record de pour l’exercice clos en mars 2026, mais le cours de son action a chuté de près de moitié depuis début juin, et le coût de l’assurance de sa dette contre le défaut de paiement a grimpé en flèche.

SoftBank devrait afficher un bénéfice net de 148,4 milliards de yens (soit 941,2 millions de dollars) pour le trimestre d’avril à juin, selon la moyenne des prévisions de quatre analystes interrogés par LSEG.

CONCILIER AMBITIONS EN MATIÈRE D’IA ET ENDETTEMENT

Sous l’impulsion de son fondateur, Masayoshi Son, qui souhaite faire de ce conglomérat japonais un investisseur de premier plan dans l’IA, SoftBank a engagé plus de 60 milliards de dollars dans OpenAI et dans des projets d’infrastructure liés à l’IA. Il a récemment qualifié les rumeurs d’une « bulle de l’IA » de « blasphème », et 15 des 20 analystes « sell-side » interrogés par LSEG avaient attribué une recommandation « acheter » ou « acheter fortement » à l’action en août.

Les investisseurs s’interrogent toutefois sur la manière dont SoftBank financera ses engagements, avec 30 milliards de dollars d’obligations arrivant à échéance au second semestre 2026 et un recours croissant à des prêts garantis par ses participations.

SoftBank dispose d’un crédit relais de 40 milliards de dollars, mais celui-ci arrive à échéance en mars 2027. La société a obtenu un crédit sur marge de 20 milliards de dollars garanti par sa participation dans le concepteur de puces Arm

O9Ty.F , mais sa tentative d’utiliser sa participation dans OpenAI comme garantie pour un autre prêt a été bloquée, les prêteurs se montrant désormais plus prudents quant à l’octroi de crédits garantis par des entreprises privées.

« Nous estimons qu’Arm présente un profil de crédit solide, mais qu’OpenAI est très faible. Il s’agit d’une start-up exposée à un risque important en matière d’innovation dans le domaine de l’IA et confrontée à une forte concurrence », a déclaré Makiko Yoshimura, de S&P Global Ratings.

En juillet, S&P a relevé la perspective de crédit de SoftBank de « négative » à « stable » en raison de la hausse du cours de l’action Arm, qui a réduit le ratio dette/valeur des actifs.

SoftBank a maintenu un ratio prêt/valeur inférieur à la limite de 25 % qu’elle s’était elle-même fixée en temps normal, même si son investissement dans OpenAI a augmenté. Elle dispose également de liquidités et d’équivalents de trésorerie suffisants pour couvrir deux ans de remboursements d’obligations.

« Au mois de mars, je peux affirmer que notre ratio prêt/valeur et notre situation de trésorerie se sont améliorés », a déclaré Yoshimitsu Goto, directeur financier, lors de la présentation des résultats du dernier trimestre.

Contrairement à SoftBank, les critères de S&P pour le calcul du ratio prêt/valeur incluent les prêts sur marge garantis par les actions des sociétés dans lesquelles la société investit, ce qui porte son ratio estimé à 33 % fin mars, contre 17 % selon les chiffres internes de SoftBank.

L’agence de notation s’attend toutefois à ce que ce chiffre soit tombé entre 20 % et 25 % en juin.

Néanmoins, certains analystes soulignent la vulnérabilité de SoftBank face à de nouvelles réévaluations des sociétés spécialisées dans l’IA.

« Si la valorisation d’Arm baisse, la valeur du prêt garanti par ses actions ne baisse pas pour autant », a déclaré Amir Anvarzadeh, d’Asymmetric Advisors. « Une chute significative du prix de ses actifs pourrait entraîner un resserrement de la liquidité », a ajouté M. Anvarzadeh.

Fitch Ratings a identifié une correction du marché de l’IA comme un risque de crédit majeur, invoquant la hausse des valorisations, l’ampleur des dépenses d’investissement dans l’IA et l’incertitude quant aux rendements des entreprises du secteur.

« SoftBank, Arm et les valeurs du secteur de la mémoire devraient continuer à subir des pressions jusqu’à ce que les utilisateurs finaux et les entreprises démontrent qu’il s’agit là du début d’une forte hausse de la productivité », a écrit David Gibson, analyste chez MST Financial, dans une note.

Alors que les derniers modèles d’IA deviennent de plus en plus puissants, la concurrence exercée par des modèles chinois d’IA bien moins chers et tout aussi efficaces pourrait déclencher une guerre des prix, affectant les marges des développeurs de pointe tels qu’OpenAI ainsi que la demande pour les puces qui les alimentent, selon les analystes.

La question clé pour SoftBank est de savoir si OpenAI est en mesure d’obtenir des financements auprès d’autres parties – que ce soit par le biais d’une introduction en bourse ou d’un nouveau tour de table privé – à une valorisation plus élevée, estiment les analystes.

OpenAI chercherait à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, soit une hausse par rapport à sa valorisation actuelle de 852 milliards de dollars, bien qu’un article du New York Times laisse entendre que celle-ci pourrait être reportée à l’année prochaine.

D'autres se montrent plus sceptiques.

« La valeur réelle d’OpenAI ne dépasse peut-être pas les 300 milliards de dollars, à en juger par les projets d’introduction en bourse plus modestes des acteurs chinois », a déclaré M. Anvarzadeh.

(1 dollar = 157,6800 yens)