Les projets d'Audi pour une éventuelle usine en Géorgie s'inscrivent dans le long terme et ne dépendent pas des élections, selon l'entreprise

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Les projets d'Audi concernant une éventuelle usine de production dans l'État américain de Géorgie s'inscrivent dans le long terme et ne dépendent pas des cycles électoraux, a déclaré mercredi un porte-parole du constructeur automobile allemand haut de gamme.

« Nous poursuivrons notre dialogue constructif avec les décideurs politiques aux niveaux fédéral et de l'État », a déclaré le porte-parole.