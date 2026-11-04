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Les projets d'Audi pour une éventuelle usine en Géorgie s'inscrivent dans le long terme et ne dépendent pas des élections, selon l'entreprise
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 09:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les projets d'Audi concernant une éventuelle usine de production dans l'État américain de Géorgie s'inscrivent dans le long terme et ne dépendent pas des cycles électoraux, a déclaré mercredi un porte-parole du constructeur automobile allemand haut de gamme.

« Nous poursuivrons notre dialogue constructif avec les décideurs politiques aux niveaux fédéral et de l'État », a déclaré le porte-parole.

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