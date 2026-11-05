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Maersk relève ses prévisions annuelles après avoir triplé son bénéfice net au 3T
information fournie par Boursorama avec AFP 05/11/2026 à 10:49

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( AFP / FABIAN BIMMER )

( AFP / FABIAN BIMMER )

Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé jeudi relever ses prévisions annuelles, après un troisième trimestre marqué par la hausse des volumes et un bénéfice net presque triplé sur cette période, à 3 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros).

Tablant sur une hausse attendue des volumes du marché mondial du conteneur d'environ 4 %, l'armateur prévoit désormais un résultat d'exploitation annuel de 8 à 8,5 milliards de dollars, contre 4,5 à 6,5 milliards anticipés précédemment, a-t-il écrit dans un communiqué.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 27 %, à 18,1 milliards de dollars.

"Nous avons réalisé un trimestre solide dans l'ensemble de nos activités", s'est félicité Vincent Clerc, directeur général de Maersk, cité dans le communiqué.

"La demande est tirée non seulement par les dépenses de consommation, mais aussi de plus en plus par d'importants investissements dans l'électrification, l'énergie et la rapide expansion des infrastructures d'IA, générant des flux significatifs de fret industriel à travers le monde", a-t-il relevé.

Dans le secteur du transport en mer ("Océan"), en dépit d'une forte mousson en Asie qui a limité les capacités et les chargements, le chiffre d'affaires a bondi de 37 % sur un an, porté aussi par des prix élevés du fret.

Les volumes sont restés importants, avec un taux d'occupation des navires de 96 %.

"Notre flotte de navires a opéré à pleine capacité et la demande a dépassé l'espace disponible sur certaines routes", a souligné le patron de l'armateur.

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