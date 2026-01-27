 Aller au contenu principal
Les producteurs français de cognac envisagent de payer pour arracher les vignes, alors que la demande s'effondre
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les producteurs français de cognac envisagent de payer pour arracher leurs vignes par les racines afin de réduire la production pour faire face à une baisse de la demande de cette boisson haut de gamme en raison des droits de douane.

Le cognac a été l'une des principales victimes des récentes tensions commerciales entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, qui ont menacé d'augmenter les droits de douane sur le cognac.

Une enquête antidumping a également touché les ventes de brandy en Chine.

La principale association française des viticulteurs de cognac versera à ses membres 6 000 euros ($7 145) par hectare de vignoble détruit, en plus des 4 000 euros déjà offerts par le ministère français de l'agriculture, a déclaré mardi le directeur de l'UGVC .

"Nous devons réaligner le volume de production sur la demande", a déclaré Anthony Brun, directeur de l'UGVC, à Reuters.

L'UGVC estime que le volume total de cognac vendu a chuté de plus d'un tiers au cours des trois dernières années, pour atteindre environ 140 millions de bouteilles en 2025.

M. Brun a déclaré que l'UGVC emprunterait de l'argent sur une période de dix ans pour financer ces aides. Il a refusé d'estimer le nombre d'hectares qui seront détruits.

Les récents accords commerciaux entre l'UE et le Mercosur, ainsi qu'entre l'UE et l'Inde , pourraient ouvrir de nouveaux marchés pour le cognac, mais il faudra des années pour créer une demande durable, a déclaré M. Brun, ajoutant que l'Inde semble offrir un potentiel important pour l'industrie.

(1 $ = 0,8397 euros)

Valeurs associées

LVMH
587,3000 EUR Euronext Paris -0,12%
PERNOD RICARD
73,2800 EUR Euronext Paris -2,86%
REMY COINTREAU
38,3000 EUR Euronext Paris -3,77%


