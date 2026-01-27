Les producteurs français de cognac envisagent de payer pour arracher les vignes, alors que la demande s'effondre

Les producteurs français de cognac envisagent de payer pour arracher leurs vignes par les racines afin de réduire la production pour faire face à une baisse de la demande de cette boisson haut de gamme en raison des droits de douane.

Le cognac a été l'une des principales victimes des récentes tensions commerciales entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, qui ont menacé d'augmenter les droits de douane sur le cognac.

Une enquête antidumping a également touché les ventes de brandy en Chine.

La principale association française des viticulteurs de cognac versera à ses membres 6 000 euros ($7 145) par hectare de vignoble détruit, en plus des 4 000 euros déjà offerts par le ministère français de l'agriculture, a déclaré mardi le directeur de l'UGVC .

"Nous devons réaligner le volume de production sur la demande", a déclaré Anthony Brun, directeur de l'UGVC, à Reuters.

L'UGVC estime que le volume total de cognac vendu a chuté de plus d'un tiers au cours des trois dernières années, pour atteindre environ 140 millions de bouteilles en 2025.

M. Brun a déclaré que l'UGVC emprunterait de l'argent sur une période de dix ans pour financer ces aides. Il a refusé d'estimer le nombre d'hectares qui seront détruits.

Les récents accords commerciaux entre l'UE et le Mercosur, ainsi qu'entre l'UE et l'Inde , pourraient ouvrir de nouveaux marchés pour le cognac, mais il faudra des années pour créer une demande durable, a déclaré M. Brun, ajoutant que l'Inde semble offrir un potentiel important pour l'industrie.

(1 $ = 0,8397 euros)